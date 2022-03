Expo 2030 Roma, data e dove si svolgerà l’evento: ecco dove saranno installati i padiglioni

Expo 2030. Oltre 30 milioni di visitatori, padiglioni interattivi che si estenderanno su di uno spazio di 210 ettari nella Capitale, e almeno 150 Paesi partecipanti. La candidatura della città di Roma per Expo 2030 è stata ufficialmente presentata negli ultimi giorni all’esposizione universale che si sta tenendo nell’esotica città di Dubai. I numeri sono straordinari, il progetto temerario.

Carlo Ratti, la star del progetto Expo 2030

La vera star di questo progetto è Carlo Ratti, architetto, urbanista, docente presso il Massachusetts Institute of Technology di Boston. L’architetto sostiene che Tor Vergata è un sito ideale, che ha già ”visto 2 milioni di persone riunite lì nel 2000 per la Giornata Mondiale della gioventù”. E’ un progetto ambizioni che è anche ”un modo per ricucire il tessuto urbano, con la metro da far arrivare fino a Tor Vergata”.

L’area individuata a Tor Vergata

Infatti, gli oltre duecento ettari di cui si parlava si trovano accanto all’autostrada A1 e a sud dell’Università di Tor Vergata. Un sito importante che avrebbe dovuto ospitare anche la Città dello Sport disegnata da Santiago Calatrava per i mondiali di Nuoto Roma 2009. Ma di quel progetto, imponente anch’esso, è rimasto solamente uno scheletro fatto di acciaio e cemento, mai portato a termine. Si parla, poi, del fatto che la via principale d’accesso al sito dell’Expo: via dell’Archiginnasio. Mentre Tor Vergata sarà collegata al centro città con la nuova linea Roma-Giardinetti, che diventerà la ‘Metro G’.

Candidatura ufficiale

Le aree intorno al sito prescelto sono incontaminate, verdi e incolte, precisamente nella sezione est di via dell’Archiginnasio. Nella parte occidentale, invece, ci sono magazzini, depositi e capannoni che con molta probabilità dovranno essere espropriate nel caso. All’epoca, Virginia Raggi aveva proposto come area quella di Pietralata. Ma per la nuova amministrazione il progetto in quella zona è troppo rischioso, per questo si è optato per Tor Vergata.