Il fascino del lavoro dell’artigiano del ferro, cioè il fabbro, non passa di moda, ma è vero che lui ha una utilità che oggi interessa diversi settori.

Il privato è colui/colei che ne ha spesso bisogno, non solo per montaggio e smontaggio dei serramenti oppure per cancelli e ringhiere, ma per problemi che sono più comuni e soprattutto improvvisi.

La richiesta principale spesso verte sulle serrature. Purtroppo esse sono componenti di porte e finestre che non vengono mai curati, puliti, ma a cui occorre una manutenzione, specialmente negli anni e per quelle che sono esposte al Sole.

Infatti la totale incuria verso questi meccanismi porta ad avere poi dei problemi di blocco delle serrature oppure di incastro della porta. Inoltre parliamo di componenti che sono i primi ad essere danneggiati quando si ha poi intenzione di fare dei furti, scassi o tentativi di effrazione.

Oh no, sono rimasto chiusa fuori

Nel momento in cui la porta non si apre, per tante cause che sono da riferirsi ad età della serratura o problemi nelle cerniere di sostegno dell’infisso, ecco che si va nel panico. Cosa fare? In meno di un minuto pensiamo a tutto quello che c’è in casa, ai nostri avere e all’impossibilità di entrare. Una sensazione d’ansia ci assale. In seguito pensiamo a chi si deve chiamare. Il Fabbro e apertura porte è il professionista a cui rivolgersi!

Non contattate eventuali forze dell’ordine perché se non c’è un’emergenza, rischiate di avere dei verbali per disturbo delle autorità. Inoltre evitate di fare dei lavori in fai da te o con tentativi di scasso e sfondamento. Intanto vi potreste ferire e i costi di riparazione saranno molto più costosi rispetto al prezzo di un intervento da un fabbro.

La chiave ha bloccato la serratura, chi chiamare?

Senza usare delle frasi del cinema, che sono poi storiche, quando una porta è bloccata, con la chiave che non esce e non entra, dovete chiamare un fabbro.

Le condizioni della serratura, che negli anni, essendo composta da elementi meccanici, possono essere talmente gravose e in pessimo stato, da portare una chiave a rompersi, spezzarsi o incastrarsi. Magari la chiave non riesce a far girare il rotatore della serratura, questo vuol dire che ci sono degli ingranaggi interni che purtroppo sono arrugginiti. Lo spazio interno potrebbe non essere ampio per colpa delle ruggini, polveri e ossidazioni.

Vediamo che poi perfino in estate, quando c’è un calore eccessivo, le porte che sono esposte ai raggi solari diretti, tendono a dilatarsi. In quest’ultimo caso il problema non è di manutenzione o usura, ma piuttosto di carenza di spazio che non è stato lasciato durante l’installazione della serratura.

Dunque i problemi sono diversi e hanno tutte cause diverse, ma per questo è necessari oche poi non si usi una eccessiva aggressività. Non spintonate o urtate la porta o finestra, perché non è certo in questo modo che si va a sbloccare.

Il fabbro esegue un lavoro molto più dolce. Smonta la serratura o esegue gli interventi per sfilare la chiave senza rompere i cilindri o gli altri meccanismi interni.