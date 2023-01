Fai indossare il tuo brand con stile

Affermare il proprio marchio, i prodotti o i servizi offerti in modo efficace e riconoscibile è il fine per cui si decide di investire nella pubblicità.

Le aziende più attente al branding affiancano ai canali pubblicitari tradizionali, tutta una serie di gadget con il proprio logo, in questo modo riescono a creare un’associazione positiva tra il loro marchio e il target a cui si rivolgono, con una spesa minore e con un impatto più significativo in quanto un oggetto viene utilizzato diverse volte ogni giorno e nei contesti più diversi.

Nello sconfinato panorama del merchandising pubblicitario, le magliette personalizzate con logo si rivelano un’ottima scelta per tutte quelle aziende e organizzazioni che vogliono promuovere la loro immagine in maniera semplice, efficace e capillare.

Una maglietta, infatti, è un capo di abbigliamento adatto a moltissime occasioni, da un evento sociale, ad una manifestazione sportiva, fino ad attività più rilassanti. Chiunque al giorno d’oggi usa le t-shirt, dal vip elegante che la indossa sotto una giacca allo sportivo in palestra, dall’influencer con migliaia di follower all’adolescente in spiaggia con gli amici e, di conseguenza, chiunque diventerà il veicolo pubblicitario del vostro brand, in qualsiasi occasione e, soprattutto, circondato da una grande quantità di persone. Su StampaSi troverete centinaia di modelli di magliette personalizzate con logo per attirare nuovi clienti e farti pubblicità. Una t-shirt personalizzata con logo da regalare durante un concerto, una festa, un evento sportivo è un piccolo investimento dalla riuscita assicurata.

Stili, modelli e materiali

Una maglietta riscuote sempre successo, le utilizzano tutti, uomini, donne, adulti e bambini; che sia comoda e larga o attillata e sexy, la metteranno con gioia, perché una maglietta è qualcosa che mette sempre di buon umore e si lascia indossare nel pieno rispetto dei gusti e dello stile di chiunque.

Scegliere la tipologia e i materiali più adatti per il pubblico a cui ci si rivolge, si rivelerà l’arma vincente e farà si che le vostre t-shirt siano sempre indossate (e viste) con grande soddisfazione. E con esse, il vostro logo.

Le magliette da personalizzare possono essere realizzate con materiali diversi, a seconda del loro utilizzo e del budget che si è prefissato.

Cotone tradizionale , resistente, morbido e comodo; queste magliette sono ideali per usi non particolarmente raffinati, da usare ad esempio al lavoro, in palestra o per dei bambini.

, resistente, morbido e comodo; queste magliette sono ideali per usi non particolarmente raffinati, da usare ad esempio al lavoro, in palestra o per dei bambini. Cotone biologico , realizzate per soddisfare chi ha un’anima green.

, realizzate per soddisfare chi ha un’anima green. Tessuti tecnici, come il poliestere o il Dry-Tech; non assorbono il sudore, sono inodori e ad asciugatura rapida.

Ideali per chi pratica sport movimentati, ma anche per chi vuole essere semplicemente alla moda, in quanto queste t-shirt sono coloratissime, aderenti ed elasticizzate.

Ogni tipo di maglietta quindi ha le sue caratteristiche, come la morbidezza, la traspirabilità e la resistenza all’usura, il colore e lo stile, appare chiaro allora che scegliere la tipologia più adatta si rivelerà l’arma vincente e farà si che le vostre t-shirt siano sempre indossate.

Le magliette personalizzate possono essere prodotte in un numero enorme di colori (alcuni modelli superano i quaranta), il messaggio che vorrete veicolare, e di conseguenza il vostro brand, non passeranno inosservati.

I tipi di stampa

Le t-shirt personalizzate con logo possono essere realizzate con diverse tecniche

Stampa serigrafica , si tratta di un tipo di stampa perfetto per grandi quantità poiché più economico e veloce. Sebbene permetta un numero ridotto di sfumature di colore offre risultati gradevoli e adatti alla maggior parte delle esigenze.

, si tratta di un tipo di stampa perfetto per grandi quantità poiché più economico e veloce. Sebbene permetta un numero ridotto di sfumature di colore offre risultati gradevoli e adatti alla maggior parte delle esigenze. Stampa in quadricomia , un tipo di stampa che esalta la qualità del risultato finale, offrendo un numero praticamente illimitato di toni e sfumature. Si utilizza per realizzare magliette di fascia alta, destinate a fare colpo.

, un tipo di stampa che esalta la qualità del risultato finale, offrendo un numero praticamente illimitato di toni e sfumature. Si utilizza per realizzare magliette di fascia alta, destinate a fare colpo. Ricamo, la soluzione più elegante e resistente. Adatto per loghi o testi monocromatici o immagini con un numero limitato di colori. I ricami sono molto resistenti e durano a lungo, anche dopo molti lavaggi.

Qualunque sia la scelta che riterrete più adatta alle vostre esigenze, la qualità dei macchinari e l’esperienza del personale faranno la differenza; se la maglietta è un prodotto di valore e viene stampata a regola d’arte, sarà un oggetto da indossare con orgoglio, un articolo promozionale pregiato e unico, che vi rappresenterà nel migliore dei modi.