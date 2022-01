Per rinoplastica si indica la chirurgia “medico-estetica” che interessa la ricostruzione o modellamento del naso.

Fare una rinoplastica oggi può essere utile sia a livello salute, per esempio per le persone che soffrono di una pessima respirazione, che poi si accentua durante la notte, oppure per l’estetica. Sono innumerevoli le donne e gli uomini che hanno dei difetti nel naso anche a causa di fattori ereditari, incidenti o traumi sportivi.

Tra l’altro vediamo che sono molto di più gli uomini che le donne che decidono di fare un intervento definitivo, ma è perfino vero che la conformazione del cranio e del naso maschile è più spigolosa.

Ad ogni modo per fare un intervento di rinoplastica dovete pensare bene ai benefici e rivolgervi a dei medici che sono specializzati perché almeno “costruiscono” un naso prendendo in riferimento la simmetria del volto per farlo sembrare più naturale possibile.

Lo scorrere del tempo si vede dal naso

Sul volto c’è una parte di esso, che poi è quella più evidente, dove si nota prima l’invecchiamento. Non sono gli occhi o gli zigomi e nemmeno le labbra, ma bensì il naso. Purtroppo il naso è la parte del volto che fa invecchiare prima e dove invecchia prima.

Esso non ha una sua muscolatura attiva, cioè mobile, subisce la tesatura della pelle dalle labbra, tende a svuotarsi e mostra maggiormente la forma della cartilagine sottostante. Gli stessi medici che operano i VIP sono a conoscenza di questo problema e non a caso, molti volti noti dello spettacolo, si rifanno il naso quando sono in avanti con l’età.

Tutto per ridurre un invecchiamento muscolare e cutaneo che purtroppo non ha una funzione o movimento attivo sul volto. Questo vuol dire che tutti, superati i 50 anni, potremmo essere interessati ad una rinoplastica.

Anzi evidenziamo che molte operazioni non sono rivolte solo a eliminare degli inestetismi nella sua forma, ma bensì a ricompattare la muscolatura o a eliminare il problema della punta del naso che tende ad abbassarsi.

Tra l’altro, quando la muscolatura laterale inizia a svuotarsi, il naso diventa più ossuto e accentua i piccoli difetti che ci sono. Chiunque si trovi ad avere un naso leggermente arcuato, in avanti con l’età, diventa molto arcuato. Meglio informarsi allora su quali sono i benefici e vantaggi proposti proprio dalla rinoplastica.

Quanto fa male la rinoplastica?

Nonostante la rinoplastica indica delle operazioni chirurgiche a tutti gli effetti, è incredibile pensare che essa non comporta alcun dolore e non ci sono nemmeno delle complicazioni.

In questi anni si sono fatti passi da gigante è tramite una terapia antidolorifica che dura 5 giorni, si riesce a non percepire alcun dolore. Ovviamente è sempre un intervento, ma che è facile da gestire e che deve avere dei suoi controlli.

Dopo circa 7 giorni non si dovrebbe provare alcun fastidio, nonostante si cono ancora eventuali gonfiori e al massimo si potrebbe provare la sensazione di pizzicore o prurito. Quindi si parla di “dolore fisico” che è molto sopportabile e che si potrebbe definire con dei fastidi passeggeri.