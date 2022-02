Febbre di Lassa: cos’è, sintomi e perché preoccupa il virus simile all’Ebola

Febbre di Lassa. Sembra che non ci sia tregua, ora che gli strumenti di identificazione delle malattie e dei virus sono decisamente migliorati dopo due anni di pandemia. La rinnovata sensibilità dell’opinione pubblica e della scienza su tali fenomeni comporta inevitabilmente una maggiore attenzione a tutte le novità nel campo epidemiologico. L’ultima riguarda la parte orientale dell’Inghilterra, dove almeno due soggetti hanno contratto una malattia molto simile al virus Ebola, mentre una terza persona viene monitorata continuamente perché a rischio. In tutti e tre i casi si tratterebbe di Febbre di Lassa. Una malattia di tipo emorragico, virale ed acuta, che può generare emorragie interne e al contempo interessare diversi sistemi di organi.

Leggi anche: Torna la paura dell’Ebola, allerta all’aeroporto di Fiumicino

Cosa è successo in Inghilterra

La raccapricciante notizia è stata riportata proprio questa mattina dal quotidiano britannico The Sun. Normalmente, le persone che si infettano con tale virus lo fanno attraverso l’esposizione a cibi infetti, oppure feci o urina di ratto. Ma anche i fluidi corporei sono i grado di infettare notevolmente. Il virus in questione, anche se fa parte della stessa famiglia dell’Ebola, non sembrerebbe essere però così mortale o contagioso. Di fatto, in molti paese dell’Africa Occidentale è già diventato endemico. La maggior parte delle persone che ne ammala guarisce completamente, anche se in alcuni casi la malattia può anche peggiorare.