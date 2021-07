Federica, chi è la tentatrice di Temptation Island 2021: età, lavoro, Stefano, Instagram

Tutto pronto per il viaggio nei sentimenti più atteso e seguito dell’estate: Temptation Island sta per tornare su Canale 5, con sei coppie pronte a mettere duramente alla prova il loro amore. Tra gelosie, mancanze e tentatori e tentatrici pronti a far vacillare le relazioni, anche quelle che sembrano più stabili e forti. Ma conosciamo meglio Federica, una delle 12 ragazze single che vivrà con i fidanzati per diverse settimane nel villaggio in Sardegna e che pare stia facendo perdere la testa a Stefano, fidanzato di Manuela.

Federica, chi è la tentatrice di Temptation Island 2021: età, lavoro, Stefano

Federica è la bella tentatrice che sta facendo perdere la testa, o almeno così sembra, al fidanzato di Manuela, Stefano. Manuela Carriero e Stefano Sirena sono fidanzati da quattro anni e mezzo ed è stata Manuela a scrivere al programma per partecipare. Il motivo? A causa dei tradimenti di lui, non si fida più del ragazzo che ora si sta avvicinando sempre di più alla bella single Federica.

Federica è siciliana, ha 25 anni e vive a Catania. Parla molto bene tre lingue, l’inglese, lo spagnolo e il francese e pare essere una grande appassionata di film fantasy e di videogame.