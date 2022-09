Fervono i preparativi di San Michele 2022. Assessore Fanucci illustra programma e Salotti Culturali – Intervista

Siamo agli sgoccioli dei preparativi per i festeggiamenti del patrono di Aprilia, San Michele Arcangelo 2022.

Il count down sta per essere avviato e, appena resa pubblica la locandina del programma, abbiamo intervistato l’Assessore alla Cultura e allo Spettacolo, Gianluca Fanucci,

Assessore vuole dirci, quest’anno come sono organizzati i festeggiamenti di San Michele Arcangelo? “Quest’anno i festeggiamenti saranno aperti dai Salotti Culturali, che si terranno a Piazzetta delle Erbe venerdì 23 e sabato 24 settembre, dalle ore 17,30.

“Nel pomeriggio di venerdì 23, vedremo momenti artistici di ogni genere: dalla letteratura, alle arti figurative, alla musica, al ballo come il tango a dibattiti e confronti, ma il tema di fondo è comunque fare spettacolo. Questa prima parte dei Salotti sarà condotta dal M° Loris Zecchin e Antonella Rizzo.

“Nel pomeriggio di sabato 24 vedremo condurre i Salotti dal M° Antonio De Waure e Barbara Calandro: De Waure punterà soprattutto sullo show con tanta musica e teatro comico e altro ancora. Avremo la partecipazione dell’Associazione Loro di Napoli, il M° Cristian Alderete, Arte Mediterranea.

“Ci sarà una sorpresa che non è stata rivelata nemmeno a me”

Quindi saremo ancora più curiosi ad assistere ai Salotti Culturali 2022. Questi saranno da intrattenimento fino ad arrivare ai festeggiamenti veri e propri, ma quando inizieranno quest’ultimi? “Avranno inizio il giorno del santo, cioè lo stesso 29 settembre.

giovedì 29 settembre: questa giornata sarà caratterizzata dalla sola funzione religiosa e dalla successiva processione, tradizione interrotta negli ultimi due anni a causa della pandemia.

“Con l’impegno dell’Amministrazione, della ProLoco e di tutte le aziende che collaborano per la realizzazione degli eventi, che non si vedono ma ci danno una grande mano, stiamo tentando di portare ad Aprilia la festa quella tradizionale e di livello

venerdì 30 settembre darà il via alla festa laica con La Vecchia Farfisa e Scirockati. Quest’ultima è una band composta da professionisti in tournè e di grande intrattenimento

darà il via alla festa laica con e Quest’ultima è una band composta da professionisti in tournè e di grande intrattenimento sabato 01 ottobre ci sarà la nostra star di punta: Max Gazzè.

ci sarà la nostra star di punta: domenica 02 ottobre chiudiamo con Lui e gli amici del Re tribute band del grande Adriano Celentano di altissimo livello. Questa serata finale si concluderà con i tipici fuochi pirotecnici, presso il Quinto Ricci.”

Chi curerà la conduzione delle serate e degli ospiti sarà il nostro immancabile e ineguagliabile Johnny Passa.

Assessore, noto dalla locandina che la mattina del 2 ottobre si terrà anche La Passeggiata dei Nonni. “Infatti, quella domenica coincide con la festività internazionale e così anche Aprilia, che aderisce ormai da tempo, parteciperà con la sfilata degli avi dal Parco Friuli a Piazza Roma.

Abbiamo quindi fatto l’intero quadro del programma di San Michele? “No, perchè queste giornate saranno arricchite da altre collaborazioni con associazioni locali che svolgeranno esibizioni o attività non negli orari degli spettacoli, logicamente. Saranno ospitati in Piazzetta delle Erbe, nei momenti sempre di flusso.”

Ma tutto questo, in soldoni che cifre porta? “Il bilancio preventivo che è stato presentato è di 90mila euro, di cui 55mila è l’impegno di spesa del comune; 6mila è il patrocinio oneroso della Regione Lazio; il resto deriva da sponsor privati.

“Quest’anno il contributo del Comune è stato aumentato, in considerazione delle difficoltà economiche da pandemia.”

Per quanto riguarda le luminarie, spesso oggetto di critiche? “Saranno molto più ricche e verranno messe all’ingresso della città, la piazza cercando di illuminare quanto più possibile.

Per realizzare una manifestazione di queste proporzioni e valore sono tanti i soggetti che intervengono: importantissima la ProLoco, gli uffici preposti del Comune, ma una menzione particolare devo farla in favore di Mario De Vita e Studio 93, determinante per l’arrivo dell’artista principale, Max Gazzè

