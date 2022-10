Festa del Cinema di Roma, Niccolò Fabi e Claudia Gerini premiati

Festa del Cinema di Roma, consegnati dal Direttore Artistico Francesca Piggianelli, i Premi Speciali della XIX^ edizione di Roma Videoclip e della VIII^ edizione del Premio Anna Magnani. L’evento si è svolto all’interno dello Spazio Regione Lazio – Roma Lazio Film Commission, presso l’Auditorium Arte- Parco della Musica.

Festa del Cinema di Roma, Niccolò Fabi e Claudia Gerini incantano il pubblico

Gli ospiti intervenuti hanno ricevuto i Premi Speciali. Tra loro Niccolò Fabi e la regista Valentina Pozzi per il videoclip ‘Andare oltre’. Il famoso cantautore italiano, amato da tutti per i brani delicati e storici che hanno accompagnato le vite di molti di noi – ‘Vento d’estate’, ‘Capelli’, Costruire’ e tanti altri ha dichiarato: “Ognuno può immedesimarsi nel testo e nella musica di questo brano. Ognuno può sentirselo addosso a seconda delle proprie sensazioni, di quel che avverte ascoltandolo”.

La forza e al contempo la delicatezza delle parole hanno suggerito – al cantante e alla regista – la presenza, nel videoclip, di immagini di natura dirompente, non di personaggi.

Evandro Premio Rivelazione Indie

Francesca Piggianelli e Massimo Zamponi hanno presentato in seguito il videoclip di Evandro ‘Tudo Bem?’ per la regia di Gian Luca Della Monica, prodotto da Bad Boss Production di Francesco Stoia. Il videoclip è valso al giovane artista il Premio Rivelazione Indie.

Evandro è un ventunenne cantautore romano, ha iniziato la sua carriera davvero in tenera età e nel 2020 ha partecipato al programma di Amici. La sua carriera è decisamente in ascesa.

Premio Speciale VIII edizione ‘Premio Anna Magnani’ a Claudia Gerini

A Claudia Gerini è stato consegnato il Premio Speciale ‘per le molteplici qualità artistiche dell’attrice e donna speciale’. La brava artista e regista ha dichiarato: ‘Questo premio porta il nome di una donna vera ed Anna Magnani lo era. Ne sono orgogliosa, ci accomuna la romanità e la spontaneità, sebbene la Magnani fosse una Maestra, termine inconsueto se declinato al femminile.

Cerco anche io di mantenere una ‘fanciullezza’, che, come ha sottolineato Fabi, contribuisce a mantenere viva per sempre l’emozione dei primi tempi, nel fare il mio lavoro di attrice, che amo con tutta me stessa’. Ringrazio il Direttore Francesca Piggianelli che è una certezza per tutti noi’

L’attrice ha ricevuto a sorpresa il’ Premio RAF Vallone IV^ edizione’ consegnato dal Direttore Artistico Saverio Vallone, con la seguente motivazione: “Premio Miglior Attrice dell’Anno e regista opera prima per Tapirulàn, da lei diretto”. Il Direttore Elettra Ferraù ha inoltre omaggiato la bella Claudia del volume dell’Annuario del Cinema Italiano.

L’ultimo riconoscimento della kermesse, quello consegnato alla brava giornalista e direttrice di OstiaTv Silvia Tocci. La giornalista, professionista di razza, ha quindi ricevuto il Premio Anna Magnani per la tv in quanto pioniera di una emittente che dà voce agli avvenimenti del Lido di Ostia con passione creativa e caparbietà.

Complimenti vivissimi dunque a tutti i premiati ed un arrivederci alle prossime edizioni. Si ringraziano Regione Lazio, Roma Lazio Film Commission, il Comitato d’Onore, Agnese Branca di Romarteventi, il conduttore Massimo Zamponi, Chiara Coricelli, amministratore delegato Pietro Coricelli Spa, per le foto Pitta Zalocco e Bonanni, stampa e tv.