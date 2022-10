Festa del Cinema di Roma, premi a Niccolò Fabi e Claudia Gerini

Festa del Cinema di Roma, Il 13 ottobre 2022 dalle h. 16:30 alle 18-30, presso lo Spazio Regione Lazio- Roma Lazio Film Commission, avverrà ‘Incontri ravvicinati tra Cinema e Musica’. A ritirare i Premi Speciali il cantautore Niccolò Fabi e l’attrice Claudia Gerini.

Festa del Cinema di Roma, ‘Incontri ravvicinati tra Cinema e Musica’

L’appuntamento è molto atteso per la consegna dei Premi Speciali della XIX edizione di Roma Videoclip e della VIII edizione del Premio Anna Magnani, diretti da Francesca Piggianelli, Presidente di Romarteventi.

Niccolò Fabi, Premio Speciale XIX edizione Roma Videoclip– Il Cinema incontra la Musica

Alle 17 incontro con Niccolò Fabi che riceverà il Premio Speciale per i suoi 25 anni di carriera e per il videoclip ‘Andare Oltre’ regia di Valentina Pozzi, che sarà presente.

Fabi è considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Nel suo percorso artistico tanta musica, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente a un sound d’oltreoceano.

Cantautore, produttore e polistrumentista, negli anni ha continuato a lavorare sul rapporto tra parole e musica, sia in termini performativi – con appuntamenti all’interno di rassegne culturali – sia in chiave formativa – come responsabile della sezione ‘Canzone’ di Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini.

Con più di 90 canzoni, 9 dischi in studio, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, un disco di inediti con la super band FabiSilvestriGazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto”.

Claudia Gerini, Premio Speciale VIII edizione Premio Anna Magnani

Alle ore 18, sempre nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, incontro con Claudia Gerini, che riceverà il Premio Speciale per le sue molteplici qualità artistiche e donna speciale.

La Gerini è un’attrice italiana, regista e co-produttrice. La brava attrice romana, amata dal pubblico ed apprezzata dalla stampa è tra le più professionali del panorama artistico cinematografico.

Numerose sono le sue candidature e nel 2018 ha ricevuto il premio come miglior attrice non protagonista al David di Donatello per il film ‘Ammore e Malavita’. Prossimo suo film in uscita al cinema il 14 ottobre 2022 ‘Il ragazzo e la tigre’, regia di Brando QuiIici.



