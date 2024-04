Festa della Liberazione a Pomezia: il programma completo | “Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare”

Diffuso in queste ore il programma ufficiale della festa della liberazione a Pomezia. L’evento prenderà il via nella mattinata e proseguirà con varie iniziative – ma anche musica e laboratori – per tutta la giornata.



Archiviate – si fa per dire – le polemiche per la location, Pomezia si appresta a festeggiare la liberazione dal nazi fascismo con una grande kermesse che avrà luogo, com’è noto, in Piazza San Benedetto da Norcia e non in Piazza Indipendenza che ospiterà invece la cerimonia per l’anniversario della fondazione della città. L’orario di inizio è fissato per le ore 10.00 con i saluti Istituzionali e proseguirà fino alle ore 19.00 con quelli conclusivi.

Pomezia, niente Piazza Indipendenza per la Festa della Liberazione | L’ANPI: “Spostati nella piazza secondaria”. La replica del Sindaco (ilcorrieredellacitta.com)

Dibattiti, laboratori, cibo e musica il 25 aprile a Pomezia per la festa della liberazione

Nel corso della giornata si svolgeranno dibattiti, tavole rotonde, laboratori per bambini ma anche musica e intrattenimento. Inoltre sarà allestito un punto ristoro. Inoltre, comunica l’organizzazione, sarà possibile firmare in un gazebo “per il cambio di intestazione delle vie di Pomezia intitolate ai fascisti”. All’evento prenderà parte anche la Rete no bavaglio, il Comitato Ilaria Salis, l’Associazione Noi Donne, la Rete degli studenti medi di Pomezia, la CGIL, la Cellula Coscioni di Pomezia e l’ANPI della sezione locale. Di seguito la locandina con tutti i dettagli dell’evento.