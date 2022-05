Festa della mamma, cosa regalare: idee regalo last minute

La festa della mamma è ormai alle porte. E ancora non avete scelto il regalo da farle. Mancanza di tempo, oppure mancanza di idee. O entrambi. Niente paura. Vi aiutiamo noi. Perché la mamma è importante e occorre celebrare la sua festa con un regalo che le faccia capire quanto le volete bene. Quindi regalo last minute sì, ma che sia qualcosa di assolutamente adatto alla vostra mamma.

La tua mamma: è sempre la mamma migliore del mondo

Che tipo di mamma è la tua? Sportiva, sedentaria, allegra, compagnona, intellettuale, spirituale, pratica? Qualsiasi tipo sia, la tua sarà sempre la mamma migliore del mondo. E’ colei che ti ha cresciuto con favole e carezze, che ha asciugato le tue lacrime e fatto spuntare i tuoi primi sghembi sorrisi. Le sue mani ti hanno cucinato il tuo cibo preferito e ti hanno vestito quando non eri capace a farlo.

Adesso, con un piccolo pensiero, dimostrale il tuo amore. Ecco qualche suggerimento a seconda della personalità della tua mamma. Ricorda sempre di aggiungere un biglietto di auguri al tuo regalo, rigorosamente scritto a mano. Se il budget lo permette, puoi anche affiancare un mazzo di fiori, magari piccolino. L’importante è che sia molto colorato e profumato.

1- Mamma dinamica

E’ il tipo di mamma che fa un sacco di cose e le fa tutte bene. Solitamente lavora a tempo pieno, ma riesce a trovare spazio e tempo per i figli e per la famiglia. Di solito riesce anche a ritagliarsi del tempo per sé, riuscendo ad andare in palestra per mantenersi in forma. Mantiene rapporti con amiche e conoscenti. Se la tua è una mamma dinamica, di quelle che già di prima mattina hanno una carica incredibile, ecco qualche suggerimento sul tipo di regalo giusto. L’ideale è una crema rigenerante, magari da abbinare a un integratore multivitaminico. Ma può andare bene anche una tazza dove fare colazione che la raffiguri come supereroina, oppure una cornice dove inserire la foto con voi insieme, da guardare nei rari momenti di relax. Altro regalo gradito è un buono per un massaggio in un centro benessere: potrà finalmente rilassarsi senza pensare a tutte le cose da fare.

2 – Una mamma per amica

Ti asciugava le lacrime da piccole e lo fa anche adesso, se ce ne dovesse essere bisogno. Nel senso che ti ascolta, ti dà consigli, ti difende, è sempre dalla tua parte. Ma è anche colei con cui poter uscire per andare guardare le vetrine, fare shopping, comprando pure qualche vestito da scambiarvi se avete la stessa taglia. Con lei puoi parlare anche di uomini, sai che ti capisce e non ti giudica. Anzi, ti confiderà qualcosa per farti sentire che non sei la sola a provare determinate sensazioni. Il suo regalo ideale è un giorno alla Spa, magari insieme. Altrimenti un cofanetto di creme per il viso o per il corpo, profumati e morbidi, per coccolarsi. In alternativa, una rosa stabilizzata, ma accompagnata da una catenina con un ciondolo personalizzato che le faccia capire che tu hai pensato a lei. In ogni caso, sempre qualcosa di morbido e coccoloso.

3 – Mamma chioccia

“Chiamami appena arrivi”. Ma tu devi solo attraversare la strada, perché abiti al palazzo di fronte. “Mangia, mi raccomando”, oppure “Copriti”, anche se è ormai maggio inoltrato. La mamma chioccia, che spesso si trasforma in mamma ansiosa, è tipica in Italia. Si preoccupa sempre. Perché potrebbe succedere sempre qualcosa di brutto. Non per colpa dei suoi figli, ma per causa di qualcun altro. Non bisogna mai fidarsi. E “Stai attenta” è uno dei suoi mantra preferiti. Ma tu la ami così com’è. Sei cresciuta a pane e raccomandazioni. Certo, vorresti magari meno negatività e più allegria e leggerezza, ma poi pensi con tenerezza a tanti momenti e sorridi. Per lei il regalo ideale è un libro/quaderno (vuoto) dove scrivere insieme a lei la sua storia. Si scriveranno i suoi ricordi, le sue origini, ma anche la parte in cui arrivi tu a fare parte della sua vita.

4 – Mamma e basta

Per chi non ha trovato la sua mamma nelle tipologie precedenti, ecco alcuni suggerimenti che possano andare bene per ogni mamma. Dalla borsa piena di prodotti da bagno e per la cura per il corpo fino al braccialetto in argento (ce ne sono di molto carini delle varie marche, a prezzi che vanno da pochi euro fino a svariate centinaia). Intramontabili poi i profumi, ma solo se conoscete bene la fragranza usata dalla vostra mamma. Altrimenti meglio ripiegare su una crema per il corpo, abbinata magari su una buona maschera per i capelli e uno scrub. Il tutto accompagnato da un biglietto con scritto “Prenditi del tempo per te stessa: nelle due ore che lo farai, la casa la pulirò io”. Sarà questo il vero regalo. Te la senti di farlo?