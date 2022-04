Festa della mamma: è partita la ricerca del regalo perfetto

La festa della mamma ricorre la seconda domenica di maggio e quest’anno cade l’8 maggio. Insomma, manca davvero poco a questa ricorrenza per celebrare la colonna portante di praticamente tutte le famiglie: la mamma! Le mamme fanno davvero tantissimo ogni singolo giorno per noi ed è arrivato il momento di ricambiare con un bel regalo. È l’occasione per dimostrare alla mamma che apprezziamo tutto quello che fa e tutte le attenzioni che ci riserva. Non serve per forza spendere un patrimonio per sorprendere la mamma e farle una bella sorpresa. Tuttavia, può esser difficile trovare un regalo festa della mamma per festeggiarla perciò meglio dare alcune ispirazioni e suggerimenti preziosi da sfruttare. Sul portale Angolodelregalo sono presenti tantissime idee regalo a prezzi convenienti da personalizzare, perfette per la festa della mamma o altre occasioni, come può essere un compleanno. Con pochi click si accontentano mamme di ogni età e tipo da quelle che amano la cucina fino a quelle più trendy e sportive.

I regali personalizzati per la festa della mamma

Un’idea davvero ottima per arrivare preparati alla festa della mamma è personalizzare un gadget. È l’idea vincente che tutti stavamo cercando per non arrivare a pranzo domenica a mani vuote e fare una figuraccia! Basta davvero poco per personalizzare un piccolo oggetto utile nella vita di tutti i giorni. Si potrebbe far stampare la scritta “I love mom” cioè mamma ti voglio bene. L’idea in più potrebbe esser mettere un cuoricino al posto della parola love. Se non vogliamo esser troppo smielati, sebbene lei apprezzerebbe certamente , possiamo far scrivere semplicemente il suo nome sul regalo. La scritta “super mamma” potrebbe essere però più originale. Se i bambini sono piccoli, tocca al papà aiutarli nella scelta.

Le idee evergreen per festeggiare la mamma

Detto ciò, su che cosa si può far stampare il nome della mamma? La scelta è pressoché infinita e dipende dal tipo di donna con cui abbiamo a che fare. Se alla mamma piace tenersi in forma, stare all’aria aperta e fare sport, la borraccia termica personalizzata è quello che ci vuole. Una candela profumata è perfetta ed è facile far breccia nel suo cuore con qualcosa per prendersi un momento di relax da dedicare a sé stessa. La mamma con il pollice verdeamerà le piantine aromatiche con vaso personalizzato. Chi ha una mamma asso dei fornelli, può prendere un bel grembiule personalizzato per preparare manicaretti da leccarsi i baffi. Una tazza per chi non rinuncia a una tisana rilassante dopo cena e un calice in cristallo con nome per le mamme che invece si concedono un bel bicchiere di vino a fine giornata. Altre ispirazioni le possiamo trovare su namelessfashionblog.com che dedica una pagina intera alle idee migliori per la festa della mamma. Insomma, c’è davvero l’imbarazzo della scelta, tenendo presente che la mamma sarà felice anche solo di ricevere gli auguri dai suoi figli che si sono ricordati del giorno della sua festa.