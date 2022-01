Fiamme su una nave al largo di Ponza: maltempo e mare in tempesta ritardano i soccorsi

Ponza. Una nave salpata da Napoli con direzione Cagliari si è dovuta fermare nei pressi dell’isola di Ponza, dove in queste ore si trova alla deriva a causa di un incendio improvviso divampato a bordo. Le fiamme hanno iniziato a formarsi nella notte, e poi l’incendio è stato devastante e irruenti. Ancora non si sa nulla sulle cause che possono aver generato il rogo. Ciò che è certo, è che la nave ora è ferma dalla notte scorsa nei pressi dell’isola laziale e a bordo ci sono persone, merci e veicoli. Proprio la presenza di veicoli e merci avrebbe potuto incrementare il rischio, poiché l’incendio divampato ha divorato parte dell’imbarcazione.

Incendio su una nave vicino Ponza

La nave in questione si chiama ‘Beniamino Carnevale’ e ad aumentare le difficoltà dei soccorsi in queste ultime ore, ci si mette anche il maltempo: il mare è letteralmente in tempesta, e intanto i passeggeri continuano ad essere in pericolo a bordo. Per fortuna, però, i vigili del fuoco immediatamente intervenuti sono riusciti intanto a domare le fiamme. Mentre i militari della Guardia Costiera stanno occupandosi delle persone a bordo. Gran parte delle fiamme erano già state sedate nella notte, al momento non ci sono né feriti né intossicati. Quando il tempo darà tregua ai soccorritori e tutti i passeggeri saranno in salvo, la nave verrà accompagnata verso la riva. Ovviamente, per l’analisi approfondita dei danni e delle cause.