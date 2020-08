Fiumicino e Ciampino, individuati 27 casi positivi: ‘Lavoro utile per la sicurezza del Paese’

Nella giornata di oggi sono stati individuati 27 casi positivi grazie ai tamponi rapidi effettuati negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.

Nello specifico – come rende noto l’Unità di Crisi della Regione Lazio – sono stati registrati 15 casi all’aeroporto di Fiumicino. Tra questi, cinque sono residenti nella Capitale, tre nel reatino, due in Toscana, due in Puglia, uno in Liguria e due sono cittadini spagnoli. I restanti 12 casi sono stati individuati presso lo scalo di Ciampino. Tra questi, quattro sono residenti nella Capitale, tre in Umbria, uno in Abruzzo, due sono cittadini spagnoli, uno è un cittadino greco e un altro è albanese.

Tutti i casi sono in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale. Si tratta di ‘un lavoro utile per la sicurezza del Paese’.