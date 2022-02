Fiumicino, scambio di persona per far ottenere il Green Pass al No Vax: ma il trucco viene scoperto

Hanno provato a far ottenere il Greenpass ad una persona no vax ma gli è andata male. Si tratta di uno dei tanti trucchi escogitati per far arrivare la certificazione verde a persone non vaccinate attraverso una finta guarigione dal Covid. In questo caso il raggiro è stato interrotto a Fiumicino nel presidio di Piazzale Molinari nelle scorse ore.

Tentata truffa a Fiumicino per ottenere un falso Green pass

A darne notizia è stato lo stesso Sindaco di Fiumicino Esterino Montino che ha ricostruito l’accaduto. «Una persona è risultata positiva al tampone. Nel momento in cui gli è stato chiesto, come per prassi si fa con tutti i positivi, un documento di riconoscimento, è scappata, lasciando lì la propria tessera sanitaria e adducendo come scusa di aver lasciato il documento a casa e che sarebbe tornato non appena recuperato», ha aggiunto Montino.

Ed ecco entrare nel vivo la truffa. A riprendere il documento si è presentata più tardi un’altra persona con il documento a richiedere la tessera sanitaria lasciata agli operatori. «I volontari, compreso il tentativo di inganno, hanno subito allertato i Carabinieri che hanno identificato il secondo uomo, residente a Ostia, e ora sono impegnati nella ricerca del primo uomo risultato positivo al tampone. Si è trattata chiaramente di una truffa per far ottenere il green pass a una persona non vaccinata», ha commentato amaramente il Sindaco.

«Questi atteggiamenti sono inaccettabili e vanno condannati – prosegue – Bene hanno fatto i responsabili della Misericordia, che ringrazio, ad allertare subito le forze dell’ordine. Fortunatamente nel presidio di Piazzale Molinari i controlli sono elevatissimi: tra gli stessi volontari ci sono numerosi appartenenti alle forze dell’ordine».