Flavio Briatore aprirà un nuovo “Crazy Pizza” a Napoli: la Margherita costerà 17 euro

Nonostante il prezzo decisamente più alto della media, l’imprenditore non teme una debacle, perché ritiene che i costi siano adeguati a quello che il suo ristorante offrirà, tra personale qualificato e dj set.

La querelle con il sindaco di Gallipoli

Alle polemiche è ormai abituato. Flavio Briatore ha annunciato che a fine estate aprirà un nuovo locale a Napoli. Sarà una “Crazy Pizza” in cui la Margherita avrà un costo di 17 euro. L’ex marito di Elisabetta Gregoraci è però reduce da un’altra polemica, nata dopo un suo intervento in merito al turismo nella regione Puglia. La discussione è iniziata quando Flavio Briatore, ospite della trasmissione Zona Bianca, ha criticato gli imprenditori pugliesi per i prezzi troppo elevati di lettini e ombrelloni.

Il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, ha risposto difendendo la sua terra e sottolineando che il turismo fa ancora dei numeri straordinari nel Salento. Briatore ha affermato che la Puglia è una regione bellissima, ma dovrebbe puntare a un turismo più elevato, migliorando le infrastrutture. La discussione si è accesa e l’imprenditore ha minacciato una querela nei confronti del sindaco, ma Minerva ha replicato che difendere la sua terra è un dovere.

Il fondatore del Billionaire è però al centro di un’altra “bufera” mediatica, dopo che – nelle scorse ore – ha annunciato una nuova apertura per il suo ristorante “Crazy Pizza” a Napoli, dove la pizza Margherita sarà venduta al prezzo di 17 euro, “esattamente come a Milano”. Nonostante i prezzi più alti rispetto alla media napoletana, Briatore ritiene che la sua formula di “fine dining” possa essere un’aggiunta interessante al panorama gastronomico locale.

Nel capoluogo campano, di solito una buona pizza Margherita di solito costa tra i 4,50 e gli 8 euro. Nel menù del ristorante, troveremo anche una pizza esclusiva con Pata Negra Joselito iberico al costo di 65 euro. Briatore ha anche chiarito che il rapporto con il maestro della pizza napoletana, Gino Sorbillo, è cordiale e si aspetta di vederlo presto nel suo locale, la cui apertura è prevista a fine estate.