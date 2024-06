Flixbus assume personale | Autisti, assistenti di stazione, tutte le posizioni: offerte anche a Roma, come candidars

Flixbus ha aperto nuove assunzioni in Italia: l’azienda e le sue controllate ricercano 100 nuovi autisti per i mezzi

Flixbus ha deciso di aumentare il parco autisti all’interno dell’Italia. E’ arrivato in queste ore l’annuncio dell’azienda al trasporto, che grazie alle società controllate sta cercando nuovi guidatori da inserire nelle proprie tratte. Come sappiamo, il servizio in questi anni si è sviluppato enormemente in Italia, permettendo anche il collegamento del nostro Stato con tanti Paesi esteri. Ecco in cosa consiste concretamente l’offerta di lavoro.

Nuove assunzioni del personale in Flixbus

Per quello che concerne Flixbus, l’annuncio dell’azienda punta a reclutare 100 nuovi autisti per i propri autobus. Le persone che verranno assunte, opereranno all’interno della stessa azienda o nelle sue società controllate. Per quello che riguarda il contesto di Roma, i lavoratori assunti diventeranno dipendenti dell’azienda Sata. La realtà imprenditoriale, con i propri autobus, ha sede a via del Portonaccio e pochi passi dalla Tiburtina.

Come candidarsi per lavorare con l’azienda ai trasporti

Gli autisti interessati alla proposta di lavoro, dovranno scrivere un’email a questo indirizzo: sara@mclink.it . All’interno del messaggio che scriveranno, dovranno allegare un proprio curriculum vitae aggiornato, firmato e con una foto di riconoscimento. Per chi viene da fuori Roma, anche altre città ricercano autisti per Flixbus: in questo caso potete contattare AirPullman per la zona di Varese; Autolinee Banese per la zona di Cuneo e Beltour per la Provincia di Teramo.

Nelle assunzioni, sono coinvolte anche le città di Avellino, Bassano del Grappa, Catania, Cosenza, Ferentino, L’Aquila, Macerata, Moncalieri, Monza, Napoli, Reggio Calabria, Torino e Treviso.

I requisiti per il lavoro

Ovviamente per lavorare servono dei requisiti precisi. Per queste assunzioni, Flixbus richiede la Patente B e CQC. Inoltre il candidato deve avere esperienza in questa mansione, delle buone capacità comunicative (deve conoscere e saper parlare inglese), disponibilità a turni notturni.

Il contratto di lavoro sarà indeterminato o determinato, secondo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli Autoferrovieri: la paga sarà di 210 euro lordi al giorno, per un turno di 5 giorni la settimana.