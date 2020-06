Focolaio al San Raffaele, salgono a 70 i casi: positivi anche un infermiere e un paziente del Policlinico Umberto I

Salgono a 70 i casi riferibili al focolaio del San Raffaele Pisana. Dall’Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I, come riporta Salute Lazio, sono stati comunicati due casi: si tratta di un infermiere collegato per un link familiare al focolaio e di un paziente risultato positivo. Si stanno eseguendo i test su tutti gli operatori e i pazienti del reparto di malattie infettive che è stato messo in sicurezza.

Focolaio all’IRCCS San Raffaele Pisana: 70 casi

‘Sono stati effettuati ad oggi per fini di sanità pubblica per il solo focolaio dell’IRCCS San Raffaele Pisana 2.332 tamponi e ne stimiamo oltre 5 mila tra tamponi e test. Oggi sono stati effettuati i secondi test sugli operatori e i pazienti nella struttura. I dati della nostra Regione sono inevitabilmente caratterizzati dai numeri di questo focolaio che dimostra come non si debba abbassare la guardia e soprattutto devono essere rispettate, senza nessuna deroga, tutte le disposizioni impartite per limitare la diffusione del virus. Senza un intervento tempestivo assunto immediatamente per la tutela della salute pubblica i danni di questo focolaio sarebbero stati più rilevanti’ – ha dichiarato l’Assessore D’Amato al termine della video-conferenza con la task force regionale per il Covid-19.