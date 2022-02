Follia a Roma: lanciano in aria i monopattini, urlano e prendono a pugni i Carabinieri

Delle bravate che gli costeranno care e che gli serviranno da lezione, si spera. Due studenti spagnoli sono stati interdetti all’accesso di alcune aree nelle zona Monti della Capitale. In particolare, i ragazzi non potranno accedere a pub, bar e ristoranti del quartiere a causa delle loro condotte moleste e pericolose.

La dinamica dei fatti

I fatti che vedono coinvolti i due studenti spagnoli risalgono alle prime ore della mattina dello scorso 18 dicembre. In questa circostanza, i due ragazzi mentre percorrevano via del Boschetto, insieme d altri due giovani, hanno dato luogo atti violenti, molesti e contrari alla pubblica decenza come il lancio in strada di un monopattino, urla smodate in piena notte — che hanno creato non poco disturbo ai residenti della zona — ed urinare al centro della carreggiata stradale. Come se non bastasse, il gruppeto ha aggredito con pugni e calci due appartenenti all’Arma dei Carabinieri intervenuti che avevano chiesto loro di calmarsi. A seguito dell’aggressione, i due militari riportavano lesioni refertate rispettivamente in sette e trenta giorni di prognosi.

Il provvedimento del Questore

Il Questore di Roma — in relazione all’esito degli accertamenti svolti dagli agenti della Divisione Anticrimine e valutata la pericolosità di tali comportamenti — per garantire la sicurezza pubblica nella zona ha emesso nei confronti dei due studenti stranieri il Divieto di Accesso all’interno dei locali pubblici quali pub, bar e ristoranti della zona della movida di Monti e di stazionamento nelle immediate vicinanze e negli spazi antistanti degli stessi. Il provvedimento ha durata di un anno nella fascia oraria compresa tra le ore 21:00 e le ore 06:00. L’eventuale violazione comporta una sanzione penale, punita con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e la multa da 8 mila a 20 mila.