Follia durante il derby: ultrà spacca con una testata il setto nasale ad un poliziotto, tifosi accerchiano gli agenti

Violenza allo stadio durante il derby della scorsa settimana, arrestato un tifoso della Lazio. L’uomo, invitato dagli operatori a occupare il posto a lui assegnato per lasciare libero il corridoio sotto gli spalti, era andato su tutte le furie aggredendo fisicamente il personale di polizia. Una ferocia inaudita sfociata addirittura in una testata al setto nasale ad un poliziotto finito poi in Ospedale con lesioni giudicate guaribili in 25 giorni. Non solo. Mentre veniva bloccato per essere accompagnato presso il posto di polizia, un nutrito gruppo di tifosi, circa una ventina, era intervenuto in suo aiuto, ostacolando tale operazione e aggredendo gli operanti con spintoni e calci. Nella circostanza altri due agenti avevano riportato lesioni guaribili in 15 giorni di prognosi ciascuno. Solo grazie all’intervento di altro personale delle Forze dell’Ordine, si era poi riusciti ad accompagnare l’aggressore presso il vicino posto di polizia, dove veniva deferito in stato di arresto all’Autorità Giudiziaria. Per lui anche il DASPO: non potrà più accedere allo Stadio per assistere alle partite della Lazio.