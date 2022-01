Formazione aziendale, quali sono i vantaggi per l’azienda e i collaboratori?

In un contesto storico come quello in essere, le abitudini e le esigenze cambiano completamente ogni giorno. In termini aziendali è necessario guardare avanti, superare i competitors e formarsi adeguatamente.

Il mercato del lavoro è iperconnesso, in continua evoluzione e globalizzato: l’azienda è competitiva se riesce a riconoscere le attività di formazione e di team building. Ma come potersi aggiornare oggi non in presenza? Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Perché fare formazione aziendale?

La formazione aziendale è un investimento di ritorno sulle persone. I collaboratori che lavorano presso una realtà hanno una determinata mansione, motivo per cui sarà necessario continuare ad aggiornarsi ed evolversi. Questo non sono aumenterà il business aziendale, ma darà la possibilità di superare i competitor giorno dopo giorno.

Le aziende che hanno deciso di puntare sulla formazione fanno in modo che i dipendenti abbiano tutti gli strumenti ottimali colmando lacune, migliorando le skills sino ad influenzare positivamente la qualità del loro lavoro. Una realtà industriale e commerciale, senza collaboratori preparati, non potrà andare molto lontano. L’opportunità di crescita non è indicata solo per i collaboratori, ma per tutte le persone che fanno parte dell’impresa crescendo in termini tecnici e informativi.

Gli investimenti ricadono sul budget aziendale, ma quello relativo alla formazione è qualcosa da prendere in considerazione se si desidera andare avanti e aumentare il fatturato. Le risorse umane possono decretare il successo o il fallimento di una realtà, per questo motivo i corsi dovranno essere studiati strategicamente con aggiornamenti anno dopo anno (o ogni volta che è necessario).

Come fare oggi a fare formazione non in presenza? Con soluzioni e strumenti differenti, soprattutto online, come si può vedere sul sito https://www.fenio.it/. Una opportunità per continuare ad aggiornarsi, direttamente dalla propria sede e senza perdere il vantaggio sui competitor in termini di conoscenza.

Analisi e obiettivi della formazione aziendale

In considerazione del fatto che l’e-learning sia una realtà tangibile con mano, l’improvvisazione è una nemica per le aziende. Le attività di training dovranno essere seguite e organizzate seguendo degli step precisi.

Nella prima fase si raccolgono tutte le informazioni e si individuano quali sono i soggetti da formare. Una analisi precisa è importante per valutare tutti i fabbisogni, suddivisi successivamente in categorie differenti ovvero:

Necessità organizzativa che viene influenzata da tutti gli obiettivi di business;

Necessità professionale, valutando la posizione nella gerarchia aziendale;

Necessità individuale, valutando il singolo collaboratore e lo sviluppo del personale.

Una volta che questi dettagli sono stati messi in luce, chi si occupa delle risorse umane avrà a disposizione una analisi approfondita, per individuare i vari obiettivi da raggiungere con il corso di formazione.

Svolgere il corso online, inoltre, permette al collaboratore di poter fare tutto dal proprio ufficio senza muoversi. I costi per l’azienda saranno minori, non si dovranno predisporre sale presso ambienti esterni e prevedere i vari spostamenti. Considerato le restrizioni e le nuove normative vigenti, questa è una soluzione per aggiornarsi continuamente senza rinunciare alla formazione.

Per svolgere una adeguata formazione aziendale è bene tenere a mente:

Di avere tutti gli obiettivi del training chiari in testa;

Di fornire ai dipendenti le nozioni utili ad una crescita;

Preferire attività teoriche e pratiche, riducendo le distrazioni.