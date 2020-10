Francesca Temptation Island 2020: chi è, anni, cognome, dove vive, che lavoro fa, curiosità, vita privata, Salvo

E’ tutto pronto per la quinta puntata ricca di colpi di scena di Temptation Island 2020, in onda questa sera, mercoledì 14 ottobre. Tra le coppie protagoniste anche quella formata da Francesca e Salvo. Riusciranno a dare una svolta al loro amore? Usciranno insieme dal programma più forti e innamorati di prima? In quest’articolo troverete informazioni e curiosità su Salvo. Conosciamolo meglio…

Francesca Merra è originaria della Basilicata ma da anni vivere a Milano. Laureata in economia, è una store manager per un negozio di prodotti biologici.

Francesca e Salvo sono fidanzati da 5 anni e da tre anni convivono a Milano. Prima di essere una coppia, sono stati amici per diverso tempo. Poi è scattata la passione!

E’ stata Francesca a chiamare il programma: ‘Sono stata io a scrivere a Temptation Island perché la nostra storia da circa un anno vacilla. Abbiamo perso quella complicità sia mentale che fisica che ci contraddistingueva. Ho sempre sognato di avere un figlio con Salvo e ho sempre pensato a lui come padre e marito. Purtroppo, a oggi, questo sogno mi spaventa perché ancora non lo trovo responsabile. A Temptation vorrei dare una svolta alla nostra storia e renderla concreta’. Salvo dal canto suo dice: ‘Da un anno a questa parte la nostra storia d’amore è diventata piatta, la nostra quotidianità non è più piacevole come prima, non parliamo più come un tempo e anche la nostra intimità di coppia è venuta completamente meno. La cosa purtroppo mi fa soffrire e non so fino a che punto posso continuare così. Al contrario di lei, io sono un sognatore eccessivamente realista. Vorrei capire se a questo punto Francesca è la donna giusta per me e se vale ancora la pena lottare per la nostra storia’.