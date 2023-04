FrankenBierFest a Roma: in arrivo nella capitale le birre artigiani tedesche più rare

Dal 14 al 16 Aprile 2023, a Roma, presso la Limonaia di Villa Torlonia, si svolgerà il FrankenBierFest.

Trattasi dell’evento sulle birre artigianali tedesche rare. Con l’occasione si celebra, così, la cultura, la storia e la tradizione birraria della Franconia. Questa è una regione a nord della Baviera – attraverso le degustazioni tipiche di un grande bierkeller, il tipico birrificio bavarese che per l’evento viene ricreato nel parco romano.

La particolarità di queste birre è che non vengono imbottigliate perchè prodotte con metodi antichi.

Manuele Colonna, curatore delle birre

A curare la selezione delle birre è stato Manuele Colonna, publican romano che è tra i principali protagonisti del mondo della birra artigianale. E’ anche autore del libro “Birra in Franconia” che ha riportato in auge la regione tedesca tra gli appassionati del settore.

Egli stesso ha lasciato una sua dichiarazione in merito, così come si può leggere dal sito del Gambero Rosso ( FrankenBierFest a Roma: torna il festival di birre artigianali rare – Gambero Rosso ):

“Nonostante la Franconia sia l’area con più birrifici al mondo per chilometro quadrato, le realtà di produzione sono limitate nelle dimensioni e solitamente sono a conduzione familiare e destinate al consumo locale dei villaggi di appartenenza” . Ha così raccontato Manuele Colonna, che ha continuato: “Le birre sono caratterizzate da un gusto ‘rustico’.Ossia, sono realizzate a partire da acqua delle sorgenti locali e orzi maltati secondo lo stile di Bamberga. Sono spesso prodotte con impianti antichi di uno o due secoli e strumentazioni in rame. E’ proprio questa particolare lavorazione che regala alla birra un gusto pieno”.

Questo fa sì che le questo tipo di birre siano introvabili all’estero, se non in occasione come questa del festival.

Colonna, sempre su Il Gambero Rosso, ha poi continuato a spiegare: “In Franconia, attualmente, sopravvivono circa 280 birrifici, di cui più della metà si trovano in Oberfranken. Nell’Alta Franconia, il cui centro nevralgico è la città di Bamberga. Qui la produzione si attesta tra i 400 ettolitri annuali, delle piccole realtà, fino a un massimo di 6-7mila l’anno”.

Quali sono le birre protagoniste dell’evento?

Tante le birre che si potranno degustare nel prossimo week-end a Roma. Tra queste, ricordiamo le tradizionali Kellerbier, le Rauchbier, le Pils e le Bockbier stagionali. Si parte da quelle a bassa fermentazione, come le Kellerbier, ossia, le birre da cantina, che nell’antichità venivano fatte maturare all’interno di tunnel scavati nelle colline dei singoli villaggi, per via delle loro temperature più idonee alla maturazione.

Il passaggio successivo, per evitare che le botti esplodessero, era quello di togliere il tappo facendo fuoriuscire l’anidride carbonica formata all’interno.

L’ingresso alla manifestazione è gratuito, mentre per l’acquisto delle birre è stato ideato un sistema di gettoni dal valore di 1 euro: il primo cambio di 6 gettoni comprende un bicchiere celebrativo da 0.5 litri, la Guida ai Birrifici e alle Birre presenti e 1 gettone, poi all’interno del festival il bicchiere intero (0,5 l) ha un costo di 6 gettoni, mentre lo Schnitt (0,25 l) di 3 gettoni e il semplice assaggio di 1 gettone.

Per maggiori informazioni vi rimandiamo al link ufficiale: https://frankenbierfest.com/