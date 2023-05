Frasi 1 maggio 2023: messaggi, frasi e immagini da condividere

Buon 1° maggio a tutti! Si celebra oggi, lunedì 1 maggio, la festa dei lavoratori, quella per ricordare chi ha lottato per i propri diritti, per chi a distanza di anni continua ancora a farlo. Tra battaglie, sfide, discriminazioni che sembrano non avere fine. Avere un lavoro in un periodo così difficile, soprattutto per i giovani, sembra complicato, ma la speranza è che tutto ritorni alla normalità e che aumentino anche in Italia i posti di occupazione. Ma ora vediamo quali frasi mandare su WhatsApp e sui social per augurare un buon 1° maggio. A tutti.

Messaggi e frasi da mandare su WhatsApp il 1 maggio per la Festa dei lavoratori

Mi piace il lavoro, mi affascina completamente. Potrei rimanere seduto per ore e ore a guardare qualcuno che lavora (Jerome Klapka Jerome)

Bisogna lavorare e osare se si vuol vivere veramente (Vincent van Gogh);

Ciascuno di noi deve imparare a lavorare non solo per sé, per la sua famiglia o la sua nazione, ma a favore di tutta l’umanità (Dalai Lama);

L’uomo che si vergogna del suo lavoro non può avere rispetto per se stesso (Bertrand Russell);

L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (Articolo 1 della Costituzione Italiana);

Non sono né la ricchezza, né la fama a dare la felicità, ma il lavoro e la tranquillità (Thomas Jefferson);

Buon 1 maggio a tutti i lavoratori!

Assicurati di non fare mai meno del tuo meglio (Walt Disney)

Auguri e buon 1° maggio anche a chi oggi sta lavorando!

La pigrizia può sembrare attraente, ma è il lavoro a darti le soddisfazioni (Anne Frank);

Per avere successo, lavora sodo, non mollare mai e soprattutto coltiva una magnifica ossessione (Walt Disney);

Scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua (Confucio);

Senza lavoro nulla prospera (Sofocle);

Abbiate il coraggio di essere onesti e non temete nessun lavoro (Robert Burns).

Il meglio del vivere sta in un lavoro che piace e in un amore felice (Umberto Saba)

Le citazioni famose da inviare oggi

Maggio viene ardito e bello con un garofano all’occhiello, con tante bandiere nel cielo d’oro per la festa del lavoro (Gianni Rodari)

Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo (Lev Tolstoi)

Io credo nel popolo italiano. È un popolo generoso, laborioso, non chiede che lavoro, una casa e di poter curare la salute dei suoi cari. Non chiede quindi il paradiso in terra. Chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo (Sandro Pertini)

Oggi mi piace ricordare l’eroicità di chi, con il proprio lavoro, con onestà, contribuisce al bene comune. Con gratitudine (Don Dino Pirri)

In fin dei conti, il lavoro è il metodo migliore per far passare la vita (Gustave Flaubert).

