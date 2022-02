Frasi Febbraio 2022, le migliori immagini e messaggi per augurare buon inizio mese su WhatsApp e Facebook

Frasi Febbraio 2022, le migliori frasi – anche divertenti – per augurare un buon mese ai nostri amici o magari familiari. Primo giorno del mese e, come capita sempre più spesso, a molti viene in mente di inviare un pensiero simpatico benaugurante. Del resto ormai con le app di messaggistica, Whatsapp in testa, viene quasi spontaneo mandare una GIF o un’immagine a un nostro contatto. Lo facciamo per un semplice buongiorno, per una ricorrenza e, come in questo caso, in occasione del cambio del mese.

Frasi Febbraio 2022, le migliori immagini e messaggi per augurare buon inizio mese da inviare su WhatsApp

Ma cosa inviare anche per non essere banali? Attenzione! Ricordiamoci che tra poco sarà San Valentino e dunque quale occasione migliore per iniziare a “sondare” il terreno con i nostri amati/le nostre amate? Ecco alcuni pensieri per augurare un buon mese.

Buongiorno e buon 1 febbraio

Spero che questo febbraio ti porti tante cose belle soprattutto che ciò che desideri possa realizzarsi

Auguri per un buon febbraio 2022

Febbraio è il mese degli innamorati ma non riesco ad aspettare il 14…Auguri amore mio!

Auguri per questo febbraio che inizia oggi, spero possa riservarti tanta fortuna!