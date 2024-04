Friggitrice ad aria, quali sono i cibi da non cucinare mai? Guida pratica

La nostra guida per utilizzare correttamente una friggitrice ad aria nella vostra cucina: ecco cosa non cuocerci mai dentro.

Sempre più persone si stanno aprendo a nuovi modi per cucinare in famiglia, facendo anche uso della friggitrice ad aria. Sarà per la moda lanciata da MasterChef, che nelle puntate insegna nuovi modi di trattare i cibi pur mantenendone la qualità altissima: tra queste dinamiche, ovviamente non manca un metodo alternativo di friggere i di prodotti. Andiamo a scoprire come utilizzarla e soprattutto non fare errori che potrebbero rovinare la macchina.

Friggitrice ad aria: di cosa parliamo

Come sappiamo, la friggitrice ad aria è diventata un elettrodomestico molto comune in quelle famiglie che hanno voluto trasformare la loro cucina in moderna e magari come quella di MasterChef. In tal senso, questo elettrodomestico consente la frittura di alcuni cibi senza l’utilizzo dell’olio: una dimensione che consente una cucina più pulita, meno pesante e soprattutto meno unta per chi dovrà mangiare o pulire l’area dei fornelli.

Cosa non friggere con la friggitrice ad aria

La friggitrice ad aria permette un determinato tipo di cottura, che però non è adatto a tutti i cibi per una moltitudine di motivi. Certi alimenti, infatti, non dovrebbero proprio essere considerati buoni per essere inseriti all’interno di questo elettrodomestico.

Tra gli alimenti che è altamente sconsigliato cuocere con la friggitrice ad aria, anzitutto troviamo gli impasti liquidi. Soprattutto quelli definiti come “molto liquidi e che troviamo, per esempio, negli impasti per le frittelle o le pastelle. Il composto liquido infatti può guastare l’elettrodomestico, considerato come può colare fuori dal cestello, lasciando il cibo asciutto e soprattutto rovinando la friggitrice.

Altri cibi da evitare con la friggitrice ad aria

Anche alcune verdure sono sconsigliate per la cottura con la friggitrice ad aria. Tra questi troviamo alimenti come i broccoli o le verdure fresche a foglia. Tale tipologia di verdura richiede infatti una cottura in ambienti umidi, al fine di essere cucinati bene e non perdere le proprie qualità alimentari. Se cotti in una friggitrice ad aria, questi alimenti tendono a seccarsi eccessivamente, perdendo sapore e soprattutto consistenza al palato.

Da evitare, per questo tipo di cottura, anche i cibi molto umidi. In tale categoria inseriamo tutte le tipologie di sughi o i cibi liquidi, che possono creare problemi di sporco nella friggitrice. La macchina infatti sprigiona aria calda, che soffiata a velocità sostenuta può rischiare di sporcare tutto l’apparecchio che tenete in casa.

Tra i cibi sconsigliati per la friggitrice ad aria, anche quelli troppo grandi o troppo leggeri. I primi, se superano la capienza dell’elettrodomestico, rischiano all’aria calda di non circolare correttamente: ciò implica una cottura sbagliata e il potenziale surriscaldamento della macchina. Quelli troppo leggeri, invece, potrebbero essere spostati dall’aria calda, impedendo così alla macchina di mettere in pratica una cottura uniforme.