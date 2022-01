Frosinone, scuole rimarranno chiuse fino al 15. Il sindaco: ''Troppi contagi, il Governo pensa al Presidente della Repubblica''

Frosinone. Le scuole rimarranno chiuse, in attesa degli sviluppi per i prossimi giorni nella città. A dichiararlo è stato il Sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani. La decisione è avvenuta a causa dell’evidente aumento dei contagi che sta mettendo in ginocchio letteralmente l’intera regione. Lo spettro della zona arancione, intanto, si fa sempre più concreto e vivido.

Frosinone, scuole chiuse fino al 15

La decisione del Sindaco è netta: si rimarrà a casa almeno fino al 15 gennaio, e si proseguirà con la didattica a distanza. Si tratta, al momento, dell’unico capoluogo di provincia dove si è optato definitivamente per la chiusura delle scuole. Le parole del primo cittadino non risparmiano neppure il Governo, affermano che l’unica preoccupazione a livello nazionale, per il momento, sembra essere quella dell’elezione del Presidente della Repubblica. Il problema sarebbe stato ”accollato” agli altri senza una vera e propria soluzione. Vedremo se la scelta del Sindaco sarà stata lungimirante. In concerto, il sindaco si è così espresso: ”Credo che sia oltremodo grave, da parte del Governo, segnatamente del Ministro della Pubblica Istruzione, soffermarsi in questi giorni, h24, sui giochi relativi all’elezione del prossimo Capo dello Stato, evitando invece di concentrarsi sulle concrete ed effettive dinamiche infettive e sociali delle scuole e delle famiglie, per non mettere a repentaglio i tavoli o gli accordi della politica”.