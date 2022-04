I funerali sono delle spese impreviste che incidono molto sulle finanze di una famiglia, ma a cui non è possibile rinunciare. Molte volte ci si chiede quale sia il costo di un funerale perché in tanti si lamentano della spesa sostenuta.

Il problema che c’è in questo tipo di servizio, oltre all’organizzazione e a tutti i documenti obbligatori da fare, sono i costi che riguardano poi il cimitero che è un luogo pubblico di proprietà del Comune. In base ad alcune testimonianze dirette vediamo che spesso proprio gli utenti si lamentano non del funerale, ma più che altro di tutto il resto. Per esempio l’acquisto dei luoghi di sepoltura oppure delle spese per la tumulazione o inumazione.

Per fortuna richiedendo dei preventivi alle pompe funebri è possibile dividere i costi e sapere la spesa da sostenere sia per il rito funebre che per quanto riguarda le tasse e concessioni comunali.

Cosa vuol dire “economico” in un funerale?

Tra le tipologie di funerali che sono quelli più richiesti ritroviamo il cosiddetto Funerale economico, cioè quello che ha dei servizi basici e che sono poi rilasciati come “pacchetti” all inclusive dalle agenzie funebri.

Al suo interno ritroviamo la vestizione della salma, acquisto della bara, trasporto su strada e a spalla, cioè il trasporto del feretro che avviene poi dal veicolo al cimitero. Alla fine sono questi i servizi che sono sempre utili all’interno di un rito funebre.

C’è da dire che molte volte le persone che pensano ad un funerale che sia economico, sono convinte che non ci saranno all’interno tanti servizi che sono poi necessari allo svolgimento del rito funebre. Ogni agenzia funebre ha dei pacchetti che possono essere più o meno pieni ed altri essenziali, ma in linea generale si ha un funerale molto decoroso e assolutamente perfetto come rito di accompagnamento per il defunto.

Noi consigliamo sempre di richiedere dei preventivi per due motivi. In primis si potrà sapere esattamente quali sono i servizi inclusi. In secondo luogo è possibile aggiungere dei servizi extra che sono richiesti dalla famiglia del defunto, che andranno ad aumentare la spesa, ma che sono di supporto per li familiari più stretti.

Prezzo medio di un funerale low cost

In ogni città troviamo delle agenzie che propongono il loro “tipo” di funerale a basso costo. Alle volte i prezzi sfiorano addirittura i 1.400 euro, ma di media esso costa sulle 1.000 euro, non è poco, ma nemmeno molto.

Vero è che si consiglia di valutare le diverse proposte dei servizi che ci sono perché magari quello da 1.400 euro è comunque molto completo, magari con la presenza di addobbi floreali, mentre quello da 1.000 euro potrebbe non avere nemmeno gli addobbi floreali.

Il problema di conciliare spese e eleganza del rito funebre interessa molte famiglie che si ritrovano ad un lutto improvviso. Quindi è meglio che abbiate una qualche idea facendo più preventivi, in diverse agenzie funebri, e cercando di valutarne i pro e i contro.

Un consiglio per risparmiare è quello di puntare sull’acquisto di una cassa da morto invece che sulla bara.