FXORO: recensione 2022 e le opinioni degli utenti

Quando si decide di iniziare a fare trading online bisogna riflettere sul fatto che sarà importante scegliere come prima cosa la migliore società di intermediazione. Sempre più persone si avvicinano infatti ai mercati finanziari per trarre un profitto dalle relative operazioni e non è necessario essere esperti o avere conoscenze pregresse nel settore per diventare un trader. Si possono acquisire tutte le necessarie competenze scegliendo di affidarsi a realtà come Fxoro, fondata nel 2012 e già arrivata a occupare uno spazio di riferimento importante tra i molti broker di trading online.

Cosa vuol dire fare trading online

Sentiamo parlare sempre più spesso di trading online, associato all’importanza – specie per chi è all’inizio – di optare per una società di brokeraggio come Fxoro. Con questa terminologia, mutuata dalla lingua inglese e da ‘to trade’, verbo che appunto indica l’atto di commerciare/negoziare, si intende l’attività di commercio che avviene sui mercati finanziari attraverso la rete e le diverse piattaforme tecnologiche.

Per fare trading online è necessario avvalersi di determinati strumenti finanziari e di sfruttare ad hoc la rete. Il motivo è molto semplice e anche intuitivo: è solo e unicamente online che le transazioni possono avvenire. Ovviamente è bene approcciarsi in modo sicuro e attento al trading online, mettendo in conto la possibilità di perdere capitali anche ingenti. L’offerta di supporto che arriva da Fxoro è quindi molto apprezzata dagli utenti, che manifestano in tal modo ogni minimo dubbio e possono progredire nello sviluppo della personale carriera. Il trading online viene regolamentato dalla Consob (acronimo di Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) in Italia dal 2000.

Per poter iniziare a muoversi nel mondo del trading online è per prima cosa necessario aprire un conto di trading. Si deve provvedere aprendone uno su una delle piattaforme di trading online regolamentate ed autorizzate, tra le quali Fxoro risulta particolarmente apprezzata per via dei molti servizi che offre.

Fase di studio e fase operativa: ricca offerta di informazioni

Quella che viene offerta è un’esperienza sicura e diretta ma soprattutto efficace. Anche perché viene messo a disposizione materiale informativo interessante per accompagnare la fase operativa e imparare a muoversi con cognizione di causa. Vi è inoltre la possibilità, molto interessante, di usufruire di sessioni personalizzate di trading online: in questo modo, è più semplice mettersi alla prova e sperimentare strategie e tecniche diverse (in più è possibile farsi consigliare). Sono disponibili per il trading online con Fxoro oltre 250 strumenti finanziari su questa società di brokeraggio. Gli strumenti che Fxoro supporta comprendono materie prime come oro e argento, forex, indici e criptovalute (Bitcoin ed Ethereum su tutte). Sono inoltre supportate oltre 60 coppie di valute per quanto riguarda il trading sul forex e vi è la possibilità di accedere 24 ore al giorno ai mercati per 5 giorni a settimana.

Presentazione dei prodotti, sicurezza e servizio clienti efficiente

Gli utenti dimostrano di apprezzare molti aspetti legati al funzionamento della piattaforma, vediamo quali sono. Per prima cosa, visto che non tutti sono esperti o già hanno conoscenze in materia, viene riconosciuto a Fxoro che la presentazione della sua offerta è sia trasparente che molto dettagliata. Vengono indicati nel modo adeguato i prodotti sui quali è possibile operare, affiancati da relativo margine e spread applicato. Dal momento che siamo sempre più abituati a rivolgerci al web per avere veloci risposte su tematiche diverse, Fxoro sceglie di puntare molto sugli aspetti relativi ai contenuti ma anche alla sicurezza. La società garantisce che, tramite il lavoro dei propri team finanziari qualificati, sia i clienti che l’attività di Fxoro non saranno mai esposti in via eccessiva a disordini monetari. Si tratta di un aspetto che è infatti sempre più sotto i riflettori, soprattutto in quest’epoca storica.

Servizio di assistenza clienti in italiano veloce e puntuale

È molto importante ricevere presto le risposte a dubbi, domande ed eventuali curiosità. Il servizio clienti in italianodisponibile con Fxoro è un altro elemento che riceve l’approvazione da parte di quanti si registrino alla piattaforma per muoversi sui mercati finanziari. Il personale di Fxoro è disponibile per 5 giorni a settimana, 14 ore (durante il weekend è comunque possibile lasciare le proprie richieste che verranno rapidamente evase). È importante per gli utenti sapere di poter entrare rapidamente in contatto con il personale della società di intermediazione, in modo da ottenere spunti e una guida tecnica. I contatti avvengono normalmente tramite live chat durante i giorni feriali, inoltre si può ricorrere a mail, telefono e messaggi diretti. Apprezzamento degli utenti anche per quanto riguarda la possibilità di aprire conti diversi, che si differenziano principalmente in termini di spread.

Metodi di pagamento: le cose da sapere

Quando si prende la decisione di iniziare a fare trading con un broker, naturalmente si dovranno fare degli investimenti. Questo significa che sarà di conseguenza necessario prestare molta attenzione ai metodi di prelievo e deposito offerti dal broker stesso. Per quanto riguarda nello specifico Fxoro, le opzioni di pagamento messe a disposizione sono davvero tante e interessanti. La personalizzazione dell’esperienza, lo sappiamo bene, è d’altra parte un aspetto davvero importante. Si potrà per esempio scegliere di ricorrere a carte di debito e carte di credito (Maestro, Visa e Mastercard), senza dimenticare che ad ogni modo resterà comunque attiva e a disposizione del trader anche l’opzione del bonifico bancario. In più, la società di intermediazione ha anche aggiunto alla propria piattaforma dei portafogli elettronici per una maggiore comodità.

Quali piattaforme per gli investimenti

Per poter fare trading online con un’agenzia di brokeraggio come Fxoro gli utenti sanno di poter fare affidamento e scegliere tra quattro diverse piattaforme. Si tratta nello specifico della piattaforma web, della piattaforma smartphone, della piattaforma per Mac con virtualizzatore (che però potrebbe risultare lento, al punto da far perdere qualche interessante opportunità) e di Metatrader. Sarà utile sottolineare come quest’ultima opzione sia quella più interessante per coloro i quali siano già in possesso di alcune competenze di base e quindi abbiano già fatto esperienze di operazioni sul mercato finanziario.