Gadget Personalizzati: come promuovere il brand in modo efficace e originale

La promozione del brand è un’attività fondamentale per qualsiasi impresa, per far conoscere il marchio ai clienti potenziali attraverso una comunicazione efficace.

Le azioni di branding sono sempre più essenziali al giorno d’oggi, infatti l’autorevolezza del marchio è uno dei bias cognitivi più importanti per agevolare le decisioni di acquisto degli utenti.

Naturalmente, risulterà fondamentale non affidare la promozione esclusivamente ai canali digitali, ma puntare anche sul marketing cartaceo e sulle attività di comunicazione visuale offline, risorse importanti ancora oggi, soprattutto per le piccole e medie imprese che vogliono far crescere il proprio business e hanno un’attività ibrida online e offline.

Anche per PMI che non dispongono di molte risorse per il branding esistono tante soluzioni accessibili, basta puntare su prodotti personalizzati e originali con i quali diffondere i valori del proprio marchio in maniera proficua.

Prodotti promozionali: le migliori soluzioni per il branding

Per fare branding in modo efficace a costi sostenibili è possibile rivolgersi a Bizay.it, azienda specializzata nella fornitura di soluzioni di marketing per le piccole e medie imprese.

BIZAY offre innanzitutto la possibilità di creare materiali grafici personalizzati e unici per ottimizzare la promozione del brand: si va dai biglietti da visita ai volantini promozionali, con cui diffondere il brand o pubblicizzare i prodotti e servizi dell’azienda, passando per gli adesivi e le etichette, queste ultime perfette per fare branding tramite la customizzazione del packaging dei prodotti venduti ai clienti.

Su Bizay.it è anche possibile trovare prodotti promozionali originali, come per esempio penne, block notes, tazze, borse e cappellini, e tanti altri gadget personalizzati, tutti personalizzabili con il logo dell’azienda, il nome del brand o una grafica accattivante. Non manca nemmeno un vasto assortimento di prodotti tecnologici da customizzare, come memorie USB, auricolari Bluetooth e altoparlanti wireless, dispositivi da trasformare in veri strumenti di brand marketing.

L’ampiezza della gamma di BIZAY consente quindi di trovare le soluzioni di branding più adatte alle proprie necessità in modo semplice, veloce e a prezzi convenienti, grazie all’innovazione tecnologica dei processi produttivi, un valore aggiunto che consente di ottenere prodotti professionali per il branding ai prezzi meno cari del mercato.

Un grande punto di forza di BIZAY è la capacità di aggruppare gli ordini di differenti clienti per garantire prezzi vantaggiosi e tecnologia di produzione all’avanguardia.

PMI: ecco come fare branding in negozio e agli eventi di settore

Per ottimizzare i costi dell’attività di branding è necessario sfruttare ogni occasione per la promozione del marchio, una strategia che permette alle PMI di risparmiare sul budget e massimizzare le performance delle attività promozionali.

Ad esempio, il negozio o il punto vendita è un luogo eccezionale per il branding, infatti è possibile veicolare l’identità del marchio attraverso soluzioni a basso costo senza investimenti eccessivi.

In questa circostanza è possibile creare un abbigliamento personalizzato da far indossare ai dipendenti dello store, scegliendo indumenti con logo stampato o ricamato e accessori in linea con l’immagine del brand.

Inoltre, si possono offrire buste customizzate per i clienti con cui diffondere il marchio dopo l’acquisto, oppure regalare degli omaggi brandizzati come un calendario con il logo aziendale, degli adesivi customizzati o un portachiavi con il nome dell’impresa.

Anche la partecipazione ad eventi esterni è un’occasione unica per fare branding: basta rivolgersi agli esperti di BIZAY per creare del materiale grafico personalizzato e originale in grado di attirare l’attenzione delle persone.

Ad esempio, è possibile usare taccuini con logo aziendale, bottiglie brandizzate di vetro o alluminio per sottolineare la sostenibilità del marchio, oppure degli accessori casual per una startup giovane e dinamica come cappellini e t-shirt personalizzate.

Rivolgendosi a BIZAY è possibile trovare un supporto a 360° per l’attività branding, con una soluzione di stampa online che consente di realizzare qualsiasi tipo di materiale grafico a prezzi vantaggiosi e con la massima qualità disponibile sul mercato.