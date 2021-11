Gallicano nel Lazio, autocisterna con 12.000 litri di GPL si ribalta: strada chiusa (FOTO)

Sono ancora in corso le operazioni di travaso e messa in sicurezza dell’autocisterna Gpl ribaltatasi stamattina a Gallicano nel Lazio. L’incidente si è verificato intorno alle 08:20 circa. La Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha pertanto inviato la Squadra 24A del distaccamento di Palestrina, il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico), il Nucleo NBCR in loco a seguito di quanto accaduto. Il sinistro è avvenuto in Via di Tivoli a Gallicano nel Lazio: il mezzo pesante coinvolto è un’autocisterna che trasportava circa 12 mila litri di GPL che è finita fuori strada ribaltandosi. La strada è stata chiusa al traffico veicolare per permettere le operazioni di travaso e messa in sicurezza.