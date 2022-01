Giocare alle slot machine in sicurezza sui casinò online legali in Italia

Come funziona il mondo delle licenze per slot machine online?

Riconoscere i siti di gioco legali è fondamentale per esperienze sicure e divertenti.

Il gioco d’azzardo online riscuote un successo sempre maggiore tra gli italiani, che sui siti legali possono trovare slot machine, roulette, poker, giochi da tavolo e molto altro. Ultime in ordine di apparizione, ma già apprezzatissime dal pubblico, sono le sale da gioco live.

Quando si parla di questi siti di giochi e slot online, si fa riferimento esclusivamente a quelli con regolare licenza, che consentono agli operatori di offrire giochi in modo legale. Ma come fare a capire se un sito di casinò online è in possesso di tale licenza e opera nel rispetto della legge?

Giocare alle slot online con soldi veri mette in gioco oltre al budget, anche i dati personali e i documenti dei giocatori. Per questo è fondamentale che quelli scelti siano siti di cui ci si possa fidare e che non facciano correre inutili rischi. Ne deriva l’importanza delle licenze dei siti slot casinò. Cerchiamo di capire come riconoscerli e come funziona il sistema delle licenze.

Riconoscere i migliori casinò con slot machine e licenza per l’Italia

La licenza che consente di offrire gioco d’azzardo online è assegnata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ente che gestisce il settore per conto dello Stato. Questa viene perciò indicata come licenza ADM. Da molti viene anche chiamata licenza AAMS, dal nome dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ente che gestiva il gioco in precedenza.

Riconoscere i siti slot casinò top con regolare licenza è molto semplice e ogni giocatore anche se non esperto, può farlo in pochi istanti. Infatti basta guardare la homepage del sito e verificare la presenza del logo ADM. Inoltre tra le informazioni aziendali, come nome della società e indirizzo, normalmente riportate in calce alla pagina, vi sarà anche il numero della licenza. Per un’ulteriore verifica, basterà fare un doppio controllo spulciando l’elenco ufficiale dei concessionari autorizzati di gioco a distanza pubblicato sul sito ufficiale adm.gov.it.

Ribadiamo che si potrà giocare legalmente solo su questi siti. Ma online sono accessibili anche casinò che hanno licenze di altro tipo, come la licenza Curaçao o quella della Malta Gaming Authority. Sebbene non si possa affermare a priori che tali siti siano pericolosi, questi non sono legali in Italia.

Come individuare i migliori casinò slot machine

L’elenco degli operatori con licenza è abbastanza lungo e per ogni concessione possono esservi più siti online. Per ottenere la licenza, le aziende del settore, italiane e internazionali, devono essere in possesso di tutta una serie di requisiti imposti dalla legge. Le licenze vengono assegnate esclusivamente attraverso un bando pubblico. L’ultimo risale al 2018 e prevedeva l’affidamento di 120 concessioni a coloro che avessero superato la verifica di specifici requisiti e versato un corrispettivo pari a 200 000 euro.

La legge in tema di gioco impone che i siti slot Casinò propongano portali in lingua italiana, e offrano anche il servizio assistenza nella nostra lingua. I giochi e le slot online con soldi veri devono essere certificati e funzionanti sulla base di algoritmi RNG testati da agenzie indipendenti. Per le transazioni bisogna utilizzare protocolli di crittografia ad almeno 128 bit. Insomma chi sceglie i siti slot casinò Top, avrà la certezza di giocare senza rischi e di tenere al sicuro il proprio conto di gioco, i dati personali e le transazioni.

Cosa offrono i casinò online oggi

Oltre alle slot online con soldi veri i siti di casinò con licenza offrono al giocatore ambienti in cui provare tutte le tipologie di gioco legale. Ad esempio: scommesse sportive, sale bingo, tornei di slot, giochi di carte, game show live in diretta streaming. Il tutto viene proposto su piattaforme che promuovono il gioco consapevole e che offrono anche strumenti per tenere sotto controllo la propria modalità di gioco. Tutto ciò manca sui siti di gioco illegali.

Alcuni giocatori si preoccupano del fatto che il gioco a distanza, data la comodità e l’accessibilità 24 ore al giorno possa trasformarsi in una dipendenza. Ma i migliori casinò mettono a disposizione informazioni complete, test di autovalutazione e danno la possibilità di stabilire in anticipo limiti di budget, di tempo o di puntata. Stigmatizzare il gioco di per sé è un errore che molti commettono: il gioco viene gestito dallo Stato e promosso come un divertimento. I giocatori hanno a disposizione tutti gli strumenti, sui migliori siti, per viverlo in questo modo.

