Giochi spesso online? Ecco a cosa dovresti stare attento

La possibilità di accorciare le distanze e di poter giocare con qualsiasi persona in giro per il mondo è sicuramente una delle principali caratteristiche di Internet. Il problema è che, allo stesso tempo, ciò ha aumentate il raggio d’azione di criminali che agiscono prevalentemente tramite la rete. Ad oggi, come dimostrano tantissime statistiche diffuse giorno per giorno, gli attacchi hacker sono in costante aumento. Ma è possibile proteggersi mentre si gioca online? Vediamo nel dettaglio.

Perché può essere pericoloso giocare online

Il gioco online, nella sua più ampia accezione del termine, ha difatti aperto una sorta di universo parallelo in cui non soltanto ci si può divertire sfidando utenti dall’altra parte del mondo, ma questo nuovo spazio virtuale è anche “attaccabile” da chi sa come farlo. A prescindere dal fatto che si parli nello specifico di gaming o di gambling, una delle caratteristiche essenziali di queste realtà è il fatto che sia necessario creare un profilo unico per poter giocare.

Difatti, l’utente dovrà non soltanto creare un profilo personale con i propri dati, ma anche collegare ad esso un metodo di pagamento: per esempio, carta di credito, conto bancario o PayPal. È anche per questo motivo se tra le azioni più diffuse dei malviventi della rete vi sia proprio l’attacco ai server delle piattaforme che ospitano gli account degli utenti.

Come evitare rischi giocando in rete

Come fare, quindi, per evitare rischi mentre si gioca in rete? Non è importante che si abbia a che fare con i classici videogames o con giochi slot machine gratis, ci sono delle accortezze che si possono seguire per evitare di incorrere in brutte sorprese. Per esempio, quando creiamo degli account per giocare, evitiamo di utilizzare delle e-mailpersonali, ma usiamo solo delle mail create appositamente per lo scopo. In questo modo ci proteggeremo da eventuali violazioni.

Può sembrare scontato dirlo, ma ovviamente i dati di accesso non devono essere comunicati a nessuno. Altro consiglio è quello di abilitare l’autenticazione a due fattori qualora fosse consentito. Quando, poi, la sessione di gioco è terminata, effettuare sempre il logout.

Uno degli errori più clamorosi e diffusi di alcuni utenti è quello di giocare su piattaforme e siti non affidabili. Purtroppo, per quanto la maggior parte dei siti presenti in rete sia comunque sicura e affidabile, c’è una bella quantità di siti web che invece sono ingannevoli, truffaldini e pericolosi. Un primo trucco per capire se stiamo navigando su un sito affidabile è quello di controllare in alto a sinistra se nella dicitura http dell’URL sia presente la lettera “s”, la quale garantisce la navigazione sicura sul sito. I browser al giorno d’oggi, fortunatamente, riescono anche a bloccare sul nascere l’azione di siti non sicuri.

Affidarsi anche alla fama di un determinato sito è un’altra mossa giusta. Basti pensare che in rete è possibile informarsi sul funzionamento e sull’attendibilità di certe piattaforme, nonché visionare le recensioni di altri utenti che già hanno utilizzato la stessa piattaforme e sito.