Gioco d’azzardo, nuove regole per le sale giochi: orari e limiti di vincita

Gioco d’azzardo. Si avrà un netto cambiamento delle regole per il gioco d’azzardo. Il governo sta, infatti, puntando a un riordino del settore dei giochi sulla base di una bozza redatta al Mef. La bozza è stata inviata alla Ragioneria di Stato. proprio dal sottosegretario con delega ai Giochi, Federico Freni. Nel documento in questione si punta al rafforzamento delle misure a tutela dei giocatori. Ma non solo. Anche al nuovo piano di razionalizzazione e distribuzione della rete di raccolta con regole che dovranno essere molto più omogenee, chiare e lineari. L’obiettivo è, in questo caso, quello di eliminare le difformità a livello territoriale e stringere i lacci per il controllo del gioco illegale. La vigilanza sarà affidata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Novità in vista per il gioco d’azzardo

Ad esempio, per quanto concerne la tutela dei giocatori, nella bozza in studio al Governo, si prevedono riduzioni dei limiti di giocata e di vincita. Riduzioni che saranno accompagnate da un rafforzamento degli strumenti di autoesclusione (con la compilazione di un registro nazionale) e l’obbligo di formazione professionale continua per gestori ed esercenti. Ci saranno, poi, nelle novità in vista anche per i locali adibiti al gioco. Stando alla bozza, non solo servita la certificazione di ogni singolo apparecchio da gioco, ma è previsto a quanto pare anche il divieto di giocare su sport dilettantistici riservati agli under 18. Come anticipato, sarà l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a vigilare sulle attività, in particolare modo quelle illegali che dilagano sul web.