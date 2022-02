Gioielli eleganti e moderni? Collezioni firmate Morellato, in pochi click a casa tua

Da oltre 90 anni Morellato affianca i clienti di tutto il mondo nella scelta di gioielli preziosi e regali speciali. Direttamente dal portale ufficiale è possibile acquistare collezioni eleganti e alla moda, che annoverano bracciali, orecchini, collane e non solo. Alla comodità dello shopping online si unisce una rete di ben 3.000 punti vendita dislocati in 45 Paesi, tra Europa, Asia e Medio Oriente. Qualità, know-how e innovazione: non è un caso se la gioielleria è diventata un vero e proprio punto di riferimento del settore.

Passando in rassegna la proposta dello store, si incontrano anelli, orecchini, charm, ciondoli, orologi, collane e bracciali donna. E le alternative riguardano anche il pubblico maschile, con bracciali tennis e catene. Ogni prezioso è realizzato in materiali sinonimo di elevata qualità, ad esempio argento 925‰, pietre autentiche, perle naturali e brillanti.

Morellato, gioielli da vivere

I “gioielli da vivere” firmati Morellato sono perfetti per aggiungere una luce in più a qualsiasi outfit e sono in grado di far sentire colui che li indossa più sicuro di sé. E chi desidera un bijoux unico e su misura può approfittare del servizio di personalizzazione, basta cliccare su “Crea il tuo gioiello”.

A disposizione dell’utente è attivo un puntuale customer care, raggiungibile sia via e-mail che telefonicamente. Il team di esperti è sempre pronto a rispondere ad eventuali domande e fornire indicazioni.

Acquistare su Morellato.com significa poter godere di vantaggi concreti. I Winter Sale, ad esempio, sono sconti esclusivi che consentono di risparmiare notevolmente sui prezzi di listino ufficiali (fino al 50%). Ma non è tutto. Per non essere vincolato dagli orari del corriere e risparmiare sulle spese di spedizione il cliente può usufruire del servizio Click&Collect, che permette di ritirare il proprio ordine presso uno degli oltre 200 punti vendita presenti in Italia.

Consegna gratis

In alternativa, comperando online, i costi di consegna si annullano per importi superiori a 39 euro. Nell’apposita sezione “Idee regalo”, poi, sono raccolte moltissime proposte, ideali da donare a cari e amici in qualsiasi occasione speciale: cresime, lauree, compleanni, anniversari o battesimi.

Morellato garantisce il reso entro 30 giorni, sia per gli articoli acquistati sull’e-shop che in negozio. Concludono la permanenza sul portale unicamente modalità di pagamento sinonimo di sicurezza: carta di credito, PayPal o 4X Oney (in quattro rate senza commissioni aggiunte).

Un dono speciale per essere sempre vicino a chi ami? Scegli un gioiello prezioso su Morellato.com!