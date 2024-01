Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, possibile ritorno di fiamma? Non si sarebbero mai lasciati

Sono trascorsi ormai più di tre mesi da quando la premier Giorgia Meloni annunciava ufficialmente la fine della sua storia d’amore con il papà della sua bambina, il giornalista Andrea Giambruno. Una notizia diffusa via social dalla Presidente del Consiglio che aveva colto di sorpresa l’opinione pubblica.

Dopo dieci anni di relazione la coppia il 20 ottobre scorso si è lasciata ‘ufficialmente’: ‘Le nostre strade si sono divise da tempo – scriveva la Meloni -. È ora di prenderne atto’. Un passaggio doloroso per una donna e mamma che non ha mancato di rimarcare: ‘Difenderò quello che siamo stati, la nostra amicizia e una bambina di 7 anni che ama la madre e il padre’.

La separazione annunciata dalla Meloni sui social

Frasi chiare che avevano messo fine a una relazione, vissuta in tanti momenti, sotto i riflettori. Una posizione difficile quella della Meloni che, seppure con la massima discrezione, ha dovuto condividere un momento importante della sua vita con il pubblico, portando avanti gli impegni istituzionali.

Giambruno continua a essere presente

A sorpresa, però, il giorno del suo compleanno, quando si trovava a casa della sorella Arianna, tra gli invitati è apparso anche il papà della sua bambina, Andrea Giambruno con tanto di fiori. Ma ci sarebbe anche il Natale trascorso insieme a far pensare che tra i due ci sia ancora molto e non si tratti solo della loro bimba, Ginevra.

Gli incontri segreti?

I bene informati dichiarano che da qualche tempo gli incontri tra la Meloni e Giambruno si siano intensificati e, in particolare, il giornalista del settimanale Oggi, Alberto Dandolo, sottolinea che i due si incontrerebbero regolarmente nella casa monzese dell’uomo, lontani da occhi indiscreti. Una frequentazione che, se confermata, potrebbe dare adito alla speranza di una ricomposizione della coppia.

Un ritorno di fiamma?

Sempre Dandolo evidenzia che persone vicine alla coppia non escludono un riavvicinamento. Non sembra verosimile che l’attenzione che i due rivolgono uno all’altra sia da attribuire esclusivamente al loro amore per Ginevra. Sicuramente, come annunciato dalla Meloni, stanno portando avanti il progetto dei buoni rapporti per mantenere fede al loro impegno come genitori. Ma sembrerebbe che tra i due ci sia molto di più. In tanti in queste ore si chiedono se questo assiduo scambio tra Giambruno e Meloni sia foriero di un ritorno di fiamma. Una speranza o realtà? Di certo sembrerebbe che tra i due, nonostante la rottura, la complicità non sia finita…