Giornata della Memoria, le migliori frasi e immagini da inviare su WhatsApp il 27 gennaio

E’ il 27 gennaio e, come sempre, oggi è la Giornata della Memoria, quella in cui nel mondo si ricorda una delle pagine più brutte e tristi della storia. Quella che fa riferimento allo sterminio, al genocidio degli ebrei durante la Germania nazista di Hitler, nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Una data istituita nel 2005 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, un modo per non dimenticare. Di seguito troverete un elenco di frasi e immagini da inviare per il giorno della Shoah.

Giornata della Memoria, le frasi per ricordare e da inviare su WhatsApp

Ecco, di seguito troverete un elenco di frasi molto belle, che hanno il solo scopo di non far dimenticare, ma di continuare ad accendere i riflettori su quella che è stata una pagina orrenda della storia mondiale.

Quelli che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo (la frase si trova su un monumento nel campo di concentramento di Dachau)

Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate, anche le nostre. (Primo Levi, Se questo è un uomo)

La memoria è necessaria, dobbiamo ricordare perché le cose che si dimenticano possono ritornare: è il testamento che ci ha lasciato Primo Levi (Mario Rigoni Stern)

La Memoria è l’unico vaccino contro l’indifferenza (Liliana Segre)

Dimenticanza è sciagura, mentre memoria è riscatto (Anneliese Knoop Graf)

Perdere il passato significa perdere il futuro (Wang Shu)

Una cattiva memoria presa da tanti rimorsi (John James Osborne)

Chi ascolta un superstite dell’Olocausto diventa a sua volta un testimone (Elie Wiesel)

La memoria è come il mare: può restituire brandelli di rottami a distanza di anni (Primo Levi)