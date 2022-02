Giovane escursionista precipita per oltre 200 metri: salvato

Tragedia sfiorata in provincia di Frosinone, dove un ragazzo è precipitato per oltre 200 metri, cadendo dal monte Viglio. Il fatto agghiacciante è accaduto intorno alle 11:30 di ieri, 12 febbraio. Sabato mattina il ragazzo, un giovane escursionista abruzzese, è caduto su un pendio ghiacciato del Monte Viglio mentre cercava di superare il Passo del Gendarme.

Leggi anche: Roma, terribile incidente a Tor Bella Monaca: si schianta contro il cartellone pubblicitario, morto 41enne

La richiesta di aiuto

Dopo esser scivolato, il giovane, non essendo in grado di proseguire, ha immediatamente richiesto l’intervento del 118. La stazione del Soccorso Alpino di Collepardo ha immediatamente attivato una squadra di terra che ha messo in sicurezza il ragazzo e allertato l’elisoccorso. Sul posto è arrivata l’eliambulanza della Regione Lazio con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino e il team sanitario che con l’ausilio del verricello hanno soccorso il ragazzo. L’escursionista è stato poi trasportato fino alla piazzola per elicotteri del comune di Filettino dove c’era un’ambulanza pronta a trasportarlo all’ospedale di Subiaco. Il giovane sventurato ha riportato solo escoriazioni al viso e alle gambe.