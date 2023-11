Giovanni Allevi, chi è il musicista che sarà ospite nella seconda serata di Sanremo

Giovanni Allevi sarà ospite della seconda serata di Sanremo 2024. Il compositore genio nonché musicista di fama mondiale è una delle personalità artistiche più interessanti ed attese della prossima edizione del Festival della Musica Italiana. Di recente colpito da una terribile malattia che l’ha costretto ad abbandonare la sua grande passione la musica e il suo lavoro, l’artista tornerà a suonare il pianoforte sul palco dell’Ariston. Il suo intervento non sarà solo musicale, ma offrirà anche un importante spunto di riflessione sul tema delle malattie rare e oncologiche.

Chi è Giovanni Allevi?

Nato ad Ascoli Piceno il 9 aprile del 1969, Giovanni Allevi discende da un’intera famiglia di musicisti: madre cantante lirica, padre clarinettista e sorella maggiore pianista. Cresce “a pane e musica“, anche se fino all’età di 6 anni gli è vietato toccare il pianoforte. Un giorno di nascosto trova le chiavi, apre il pianoforte e suona la sua prima nota. Da quel momento non smette più, studia e progredisce di giorno in giorno e diventa pianista professionista nel giro di pochissimi anni.

Con il padre l’artista ha avuto un rapporto conflittuale e tumultuoso poiché l’uomo ha cercato in tutti i costi di dissuaderlo dal fare musica e diventare un musicista. Questi conflitti hanno provocato a Giovanni attacchi di panico durante gli anni della prima adolescenza. Per chi non lo sapesse il compositore è un soggetto autistico ad alta funzionalità (ha la cosiddetta sindrome di Asperger).

Nel 1990 Allevi consegue il diploma di pianoforte al Conservatorio F. Morlacchi di Perugia e nel 2001 si specializza in composizione presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Nonostante la musica sia la sua vocazione, si laurea in Filosofia all’Università degli Studi di Macerata.

Carriera musicale e vita privata

Allevi è sposato con una pianista che è anche la sua manager: Nada Bernardo. La coppia ha due figli maschi: Giorgio e Leonardo.

La carriera di Giovanni decolla nel 1997 quando il cantante Jovanotti gli chiede di raccogliere e pubblicare tutti i suoi brandi da pianoforte solista.

Tra i suoi tanti successi ricordiamo l’Inno della Serie A, composto da lui personalmente e la pubblicazione del libro intitolato “Revoluzione: Innovazione, follia e cambiamento”. In casa non possiede un pianoforte, ma il suo talento sta nel comporre musica direttamente nella sua testa.

La malattia di Giovanni Allevi

Nell’estate del 2022 il pianista scopre di avere un tumore del midollo osseo, più precisamente un mieloma multiplo. Annuncia così ai fan, tramite un toccante post su Instagram, che a causa di una neoplasia del suono dolce è costretto ad abbandonare la musica. Non potendo suonare a pianoforte, continua a comporre musica nella sua mente e a combattere come un leone per sconfiggere la malattia. Nella seconda puntata di Sanremo 2024 lo rivedremo finalmente suonare a pianoforte in diretta TV.