Giuramento Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: quando ci sarà, data, orario e come vederlo in diretta tv e streaming

Giuramento Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ecco quando si terrà. E’ stata ufficializzata nelle scorse ore la rielezione di Mattarella come Presidente della Repubblica. Dopo giorni di (vane) consultazioni, nomi, proposte, dietro front alla fine la politica ha deciso di riconfermare il Presidente uscente. Si allunga così il mandato di Mattarella che anche per i prossimi sette anni resterà al Quirinale.

Sergio Mattarella rieletto Presidente della Repubblica

Ci sono volute otto votazioni e alla fine è passata la scelta più “comoda” ovvero quella di confermare il Presidente uscente come già accaduto in passato. In tal senso le prime votazioni hanno mostrato semplicemente una grande spaccatura tra i partiti incapaci di convergere verso un nome condiviso. Il risultato sono state votazioni fatte più che altro di schede bianche e poco più. Alla fine però, di fronte al nome di Mattarella, il fronte si è unito. Al Quirinale il Presidente torna con ben 759 voti su un totale di 1.009 grandi elettori.

Giuramento Mattarella: quando ci sarà, data, orario e come vederlo in diretta tv e streaming

Ma quando si terrà il Giuramento di Sergio Mattarella? E dove sarà possibile seguirlo? L’evento, che formalizza ufficialmente la rielezione del Capo dello Stato, si terrà giovedì 3 febbraio alle ore 15.30. Giorno che coincide con la scadenza del precedente mandato. Mattarella terrà quindi un discorso dinanzi al Parlamento convocato in seduta comune. Dopodiché si recherà all’Altare della Patria per omaggiare il Milite Ignoto recandosi infine al Colle. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del Parlamento (anche YouTube) e chiaramente dalle principali reti televisive e network di informazione (SkyTg24, Tgcom24, ecc.).