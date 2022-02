Gli anziani sono invitati a proteggersi dalle truffe online

All’inizio quando è nato Internet possiamo dire che il traffico generato online è derivato soprattutto da utenti con un’età piuttosto giovane: difficilmente c’erano anziani online prima.

Ma con il passare degli anni, internet è prepotentemente entrato prima nelle case con la connessione ADSL, oggi fibra, poi sui nostri smartphone: oggi giorno, infatti, difficilmente chi ha un cellulare non ha una connessione attiva dati e se esiste forse è proprio l’eccezione.

Il numero di anziani che ormai utilizzano la connessione internet è sempre più in costante aumento; pare che circa l’80% delle persone con più di 60 anni ha utilizzato internet almeno una volta: non è un dato da sottovalutare.

Quando poi queste persone abbiano contezza che oggi giorno è sempre necessario dotarsi di un generatore di password se si dispone di una connessione online non si sa ancora; ragion per cui online bisogna essere sempre più prudenti e attenti a furti di identità digitale, di e-mail truffa, tentativi di accessi ai conti e carte di credito online.

Cosa fa un generatore di password su Internet e come tutela gli anziani

Praticamente un gestore di password altro non è che un software di qualità che una volta installato su computer, tablet e cellulari semplifica la vita digitale di tutti gli anziani perché crea password univoche e le archivia in sicurezza al nostro posto.

D’altronde ogni giorno oramai, trascorriamo almeno due se non tre al computer e in realtà la maggior parte delle persone, sono dei veri e propri navigatori: sarà per lavoro o per gioco o per il sopravvento della pandemia Covid, questa è la realtà.

Il minimo da fare per navigare in sicurezza online è dotarsi almeno di un antivirus; in rete ce ne sono tanti, sia a pagamento che gratis: esistono molte soluzioni gratuite sia per Windows sia per Mac; in ogni caso anche tablet e smartphone devono essere protetti.

Inoltre, comune condotta da osservare in rete è non inviare informazioni sensibili (come i dati bancari, le dichiarazioni dei redditi o i dati delle carte di credito) via mail.

In ogni caso, per avere sempre al sicuro il computer di casa o di lavoro è buona abitudine tenere sempre aggiornato il sistema operativo, le applicazioni e i firmware dei dispositivi.

Con la pandemia e restrizione varie, isolamenti fiduciari, si resta sempre di più a casa e anche gli anziani ormai familiarizzano con internet a tal punto da sentirsi anche meno soli ed emarginati.

Con i tempi che corrono il problema degli anziani spesso è rappresentato dal fatto per esempio, che la famiglia non è più fisicamente presente come una volta; infatti, si è più propensi a viaggiare e a trasferirsi per lavoro ragion per cui scoprono l’utilità degli strumenti della rete, come la posta elettronica e i programmi che permettono di effettuare video-chiamate, WhatsApp, Facebook e così mantenere vive le relazioni anche con i familiari lontani e garantendosi così la continuità degli affetti.

I Vantaggi del gestore delle password

Attraverso un gestore delle password, non solo gli anziani ma chiunque lo utilizzi, una volta creata la password principale sarà veramente facile, veloce e semplice navigare online e accedere automaticamente a siti e applicazione varie utilizzando le informazioni salvate con il nostro gestore.

Infatti, questo programma costituisce un modo molto più sicuro e conveniente di conservare le password rispetto alla noiosissima pratica di memorizzarle oppure di scriverle nel taccuino o sui post-it.

L’importante che quando si decide di provare gratuitamente un gestore delle password, considerato che ce ne sono diversi online, è utile scegliere quello che non pone limiti al numero di password o informazioni personali che si possono conservare.

Il gestore delle password agevola di molto l’utilizzo da parte degli anziani degli smartphone perché suggerisce loro di salvare le credenziali ogni volta che si accede a un nuovo sito web o si crea un nuovo account online così ché, la prossima volta che si usa la connessione dati, il software ricorderà al loro posto le password.

Naturalmente un buon software non deve avere limiti di archiviazione, dovrà archiviare in modo sicuro tutte le password come una cassaforte digitale e renderle disponibili ogni volta che si ha bisogno.

Se poi si utilizzano anche i pagamenti digitali, come conti correnti online e carte il gestore delle password sarà anche in grado di archiviare questo tipo di credenziali abbastanza sensibili agli attacchi degli hacker.