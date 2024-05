Google Drive, finalmente la novità tanto attesa è arrivata: grande notizia per tutti gli utenti

Le novità dell’ultimo aggiornamento di Google Drive: ecco cosa troveranno gli utenti con l’utilizzo del supporto online.

Arriva il tanto atteso aggiornamento di Google Drive. Tale nuova forma dell’applicazione dovrebbe rivoluzionare l’esperienza di utilizzo, considerato come andrà a toccare il servizio legato al cloud storage. Com’era stato annunciato da numerose testate specializzate in informatica e tecnologia, l’aggiornamento dovrebbe migliorare l’utilizzo della piattaforma da parte dell’utente: una nuova esperienza di utilizzo, ma anche nuove funzionalità da utilizzare in maniera più intuitiva e performante.

Le novità con l’aggiornamento di Google Drive

Il primo aggiornamento che vedremo con l’apertura del Google Drive, sarà il nuovo interfaccia utente che avremo a disposizione: questo servizio si presenterà da oggi come più pulito, con meno opzioni che faciliteranno le modalità per navigare all’interno di questa piattaforma. La barra di navigazione è stata spostata dai programmatori della multinazionale, inserita adesso al lato sinistro dello schermo: questo cambiamento non solo sfrutta meglio lo spazio presente all’interno dello stesso schermo, ma dovrebbe agevolare l’utilizzo della piattaforma attraverso i tablet.

Migliorata la sincronizzazione dei file

Altro miglioramento importante all’interno di Google Drive, è legato alla gestione dei file: in tal senso, sono state potenziate e migliorate le operazioni di sincronizzazione. Gli utenti potranno scegliere quali cartelle del loro pc sincronizzare con il proprio drive online, eseguendo anche un backup con Google Photos. Tale impostazione permetterà di accedere a tutti i contenuti dal proprio PC o MAC.

L’utilizzo dei sistemi operativi

La vera rivoluzione di Google Drive sta nei sistemi operativi che potranno sopportarlo: da oggi, l’applicazione dovrebbe essere compatibile con tutti quelli in circolazione. Al momento, la stessa multinazionale ha annunciato che interromperà il supporto per il macOS 10.15 7, in un’operazione che sarà successiva al rilascio della versione 91 dello stesso Drive per desktop.

Per gli utenti di macOS, quindi, ci sarà la necessità di scaricare l’aggiornamento 11.0 entro giugno 2024, così da poter ricevere ancora il supporto del Google Drive.

La risoluzione dei bug

Il nuovo Google Drive guarda anche al miglioramento delle proprie prestazioni informatiche. L’ultimo aggiornamento ha guardato anche alla presenza storica di alcuni bug, che adesso dovrebbero essere finalmente risolti. Gli aggiustamenti, che erano tanto attesi dagli abituali utenti, promettono di rendere la navigazione più fluida e soprattutto affidabile.

Con i molteplici interventi effettuati sul supporto online, Google Drive punta a offrire un servizio ancora più robusto per i propri utenti e soprattutto user-friendly. Il supporto dimostra di poter offrire ancora delle opzioni innovative al proprio utente, andando a rispondere soprattutto alle sue esigenze personali e professionali.