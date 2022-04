GP Australia, diretta qualifiche e gara, dove vederle in tv e streaming

Formula 1, stanno per partire le qualifiche del Gran Premio d’Australia. Si tratta del terzo appuntamento della stagione. E dopo l’avvio eccezionale, la Ferrari dovrà confermare un’ottima posizione anche nel circuito dell’Albert Park, a Melbourne.

Come sarà la griglia di partenza ? Dopo la vittoria a Jeddah da parte di Max Verstappen la Red Bull ha ripreso fiducia, ma la Ferrari vuole conquistare la pole position, magari con Sainz. Oppure con Leclerc, che potrebbe ripetere quanto fatto nel circuito del Bahrain. Senza contare che la Mercedes non starà a guardare: dopo la delusione subita a Jeddah, di sicuro Hamilton avrà voglia di riscatto, nonostante le molte incognite legate alla vettura.

GP Australia dove vedere le qualifiche in diretta e in differita

Sarà possibile vedere la terza sessione di prove libere sabato 9 aprile alle ore 5:00 (ora italiana). Per quanto riguarda le qualifiche del Gran Premio d’Australia, inizieranno alle ore 8:00.

Sarà possibile vedere prove libere e qualifiche in diretta su Sky Sport F1 (canale 207). Per chi non può vedere la diretta, è possibile vedere prove libere e qualifiche in differita su TV8 a partire dalle ore 15:30.

GP Australia: dove vedere la gara in diretta e in streaming, orario

GP Australia: la gara si svolgerà domenica 10 aprile alle 7:00 ora italiana. Sarà trasmessa a quell’orario su ky Sport F1 (canale 207). Come per le prove, anche in questo caso sarà possibile vederla in differita su TV8 dalle ore 15:15.