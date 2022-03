Grave incidente a Roma, auto si schianta contro la colonnina del gas e si ribalta: strada chiusa

Grave incidente nella notte a Roma in Via valle dei Fontanili all’altezza di via Andersen. Un’auto, dopo aver perso il controllo, si è schiantata contro una colonnina del gas per poi ribaltarsi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. La strada, per consentire l’intervento da parte degli operatori, è rimasta chiusa diverse ore.

Incidente a Roma, auto ribaltata e fuga di gas

L’incidente è avvenuto intorno alle 5.00 di oggi, domenica 6 marzo 2022. Stando a quanto ricostruito un’auto, una Toyota Aygo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo contro una colonnina del gas, per poi ribaltarsi sulla carreggiata. Gli agenti hanno chiuso immediatamente la strada per motivi di sicurezza a causa della fuoriuscita di gas.

Nessun ferito grave, strada riaperta poco fa

Fortunatamente, nonostante la gravità dei danni causati dal sinistro, non ci sono stati feriti in modo serio tra gli occupanti del veicolo. La strada, da quanto si apprende, è stata riaperta al traffico veicolare poco fa.

