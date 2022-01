Grave incidente alle porte di Roma: auto si ribalta, un ferito

E’ avvenuto circa un’ora fa, poco prima delle 12.00, un grave incidente su via Perugini, all’incrocio con via Braccianese, in zona Bracciano. L’incidente, di cui al momento non si conosce l’esatta dinamica, ha visto coinvolte tre autovetture e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre una persona, rimasta ferita. Questa è stata affidata al personale del 118, presente sul posto insieme anche ai Carabinieri di Bracciano.

Seguono aggiornamenti.