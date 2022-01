Grave incidente alle porte di Roma, si scontrano due auto: gravi un 28enne e una 37enne

Brutto incidente quello avvenuto ieri mattina a Bracciano, lungo la via Braccianese Claudia all’altezza del km 16,600. Due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente e nell’impatto tutti gli occupanti dei veicoli sono rimasti gravemente feriti.

Incidente a Bracciano

Alla guida di un’auto un ragazzo nato a Bracciano, ma residente a Manziana, di 28 anni, che è rimasto gravemente ferito nello scontro ed è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Sull’altra vettura, una Lancia Ypsilon, alla guida un uomo di Bracciano di 50 anni e la sua compagna romana di 37. Ad avere la peggio la donna, che è stata portata in codice rosso al San Filippo Neri, mentre l’uomo è nello stesso nosocomio, dove è arrivato in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Anguillara Sabazia e quelli del Nucleo Radiomobile, insieme ai Vigili del Fuoco. Sta ora ai militari fare chiarezza sul sinistro, ricostruire la dinamica del violento scontro. In ogni caso, le auto incidentate sono state poste sotto sequestro, ma dai primi accertamenti i documenti di guida e circolazione sono tutti regolari.