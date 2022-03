Green Pass aprile 2022, cosa cambia al termine dello Stato di Emergenza: le parole di Speranza

Green Pass aprile: ecco cosa accadrà una volta finito lo stato di emergenza. Secondo Roberto Speranza, ministro della Salute, non c’è ancora una data in cui gli italiani potranno salutare definitivamente la certificazione verde. Queste le parole che ha detto ieri, durante un evento a Firenze: “Io penso che dobbiamo valutare passo dopo passo. L’impegno del governo è quello di superare lo stato d’emergenza. E superare lo stato d’emergenza non significa d’un tratto magicamente essere fuori da ogni vincolo, perché il Covid continua ad essere una sfida con cui fare i conti”.

Vaccino anti-Covid: parla Roberto Speranza

“Noi siamo molto più forti rispetto al passato perché abbiamo fatto una bellissima campagna di vaccinazione. Avere oltre il 91% di persone che ci hanno seguito in questa campagna di vaccinazione mette il nostro Paese in condizioni molto diverse rispetto al passato e noi stiamo piegando questa curva di Omicron grazie ai vaccini senza chiusure generalizzate. Per cui proseguirà il confronto tra di noi nel governo e fra governo e Parlamento e valuteremo la strada migliore ma il percorso è ancora, per quanto mi riguarda, un percorso di fiducia verso una fase nuova ma di gradualità perché questo è il metodo che ci siamo dati e finora ha portato a risultati che sono sotto gli occhi di tutti”, ha aggiunto sempre Speranza. Il ministro, infatti, insiste molto sull’importanza della vaccinazione e invita quanti più cittadini a fare la terza dose. Non solo: l’appello è rivolto anche ai no vax. Si spera che il nuovo vaccino Novavax possa indurre chi ancora non è vaccinato a farlo.

Leggi anche: Roma, chiusa discoteca in centro: trovate al suo interno 340 persone