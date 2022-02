Green Pass e quarantena, le nuove regole: cosa cambia da domani 7 febbraio

Green pass e quarantena, cambiano di nuovo le regole: da domani, 7 febbraio, si azzera tutto e ci saranno regole meno rigide. A circa un mese di distanza dall’ultimo decreto, gli italiani dovranno cambiare nuovamente abitudini: il Governo ha deciso di allentare le misure, tenuto conto del significativo calo dei contagi, riducendo il numero dei giorni della quarantena e allungando la durata del Green Pass. Ma non solo.

Green Pass illimitato: ecco per chi

Vediamo dunque nel dettaglio quali sono i provvedimenti in vigore da domani 7 febbraio, a partire dalla novità che interessa moltissimi italiani: il super Green Pass, ovvero quello di chi ha completato il ciclo vaccinale o ha fatto solo due dosi di vaccino ed è guarito dal Covid, avrà durata illimitata e non più di soli 6 mesi. Questo per risolvere il problema che si sarebbe presentato a metà marzo quando sarebbe scaduta la dose booster dei tanti italiani che hanno fatto la terza dose a metà settembre, la cui validità era stata ridotta da 9 a 6 mesi con il decreto entrato in vigore il mese scorso. Adesso, invece, con questo nuovo decreto la carta verde rafforzata avrà valore «senza necessità di ulteriori dosi di richiamo».

Quarantena a scuola: ridotta e solo per chi non è vaccinato

Per quanto riguarda la scuola cambia praticamente tutto: la quarantena viene ridotta da 10 a 5 giorni ma a doverla fare saranno solo coloro che non sono vaccinati, mentre per gli altri non ci sono restrizioni. La Dad scatta da cinque casi in su, passando da 10 a 5 giorni negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia e rimarrà solo per i non vaccinati, fatta salva la fascia da 0 a 6 anni. Prima, invece, si restava a casa già con solo caso di Covid in classe. Per quanto riguarda elementari, medie e superiori, la DAD è solo per chi non è vaccinato: non ci saranno più restrizioni per gli immunizzati. La. differenza è nel numero di casi registrati in classe: alle scuole primarie scatta dopo i 5 casi, mentre alle scuole secondarie dal secondo caso in poi.

Divieti per i non vaccinati: cambia tutto

Con il calo dei contagi diminuiscono fino quasi a sparire anche i divieti per chi non si è vaccinato. Per agevolare il turismo gli stranieri infatti potranno tornare ad accedere a ristoranti e alberghi anche con il Green Pass base. Questo perché all’estero non esiste il Green Pass rafforzato come in Italia, oppure perché all’estero ci sono vaccini, come lo Sputnik, che da noi non sono autorizzati. Cambiano le regole anche per chi si trova in zona rossa. Chi ha il Super Green Pass non avrà alcun tipo di restrizione: in questo modo, pur trovandosi in zona rossa, avrà le stesse regole di chi si trova in zona gialla o arancione. Resteranno invece le restrizioni per chi non è in possesso della carta verde rafforzata.