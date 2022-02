Green Pass illimitato, come ottenerlo senza dose booster: regole e novità

Green Pass. In molti si stanno chiedendo in queste settimane quale sia la durata effettiva del Green Pass in base alle nuove disposizione del Governo emanate di recente. Ebbene, è tanta la confusione non solamente da parte dei media e dei tabloid che alle volte fanno un calderone di informazioni. Ma per primo il Governo, come giustamente si può presumere in un periodo tanto concitato quanto il nostro. Tuttavia, le ultime direttive sono abbastanza chiare e lineerei. Scopriamo, dunque, insieme in quali modi è possibile ottenere il certificato verde con durata illimitata.

Green Pass illimitato: come ottenerlo?

Il Green Pass diventa illimitato. Questa è la prima notizia da considererà. Non più scadenza a 6 mesi per chi è in regola con il ciclo vaccinale, ma validità illimitata almeno finché non si riterrà necessario effettuare una quarta dose. Ovviamente, il certificato di tal natura non è per tutti. Con le ultime modiche del decreto alle regole, il certificato diventa illimitato solamente in due casi specifici.

Non solo booster

Ebbene, il certificato con validità illimitata viene rilasciato in due semplici casi: completamento del ciclo vaccinale (booster), oppure guarigione dopo prime due dosi di vaccino. In altre parole, o si hanno tre dosi oppure due dosi più la guarigione da Covid. In tutti gli altri casi, non è possibile ottenere la certificazione illimitata.