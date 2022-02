Green Pass illimitato, come si ottiene: regole e novità dal 7 febbraio 2022

Green Pass illimitato. E’ ormai ufficiale e entrerà i vigore proprio dalla giornata di domani, lunedì 7 febbraio 2022. Il nuovo decreto del governo ha reso illimitato il Green Pass per chi ha tre dosi di vaccino oppure per chi è guarito e ha almeno due dosi di vaccino. Dunque, non solamente le tre dosi, ma anche la guarigione diventa motivo per l’ottenimento del Green Pass illimitato, che non sarà limitato ai soli 6 mesi, come in passato, ma ora non avrà limite. Certo, fino a quando non ci sarà probabilmente la necessità di una quarta dose oppure salvo diverse disposizioni. Una volta ricevuto il booster, oppure essere guariti dopo due dosi, il Qr code non avrà più una data di scadenza. Tuttavia, come spiegano il governo e gli esperti, al momento non è noto se ci sia o meno bisogno di fare una quarta dose.

